Филм с Левски като супергерой, генериран от ИИ, възмути българското общество ВИДЕО

Може би никой не си е представял, че някога ще гледаме филм, в който Левски е летящ супергерой и се бори със зли гении. Но и това се случи благодарение на изкуствения интелект.

"Агенти на времето: Васил Левски" е нов детски филм, който е предназначен за деца. Проектът е дело на екипа зад продукцията "Един грам живот" и се очаква да дебютира по кината през септември. Лентата е предназначена за деца от 4-годишна възраст.

Първият трейлър се появи вчера, а това далеч не предизвика положителни реакции. Под видеото във Facebook има близо 400 коментара, като малко от тях са в подкрепа на лентата.

"При наличието на толкова много талантливи български художници и аниматори... наистина ли трябваше да направят филм с изкуствен интелект?", пита Кристина Костова.

Красимир Белев пък напомня как години наред друг красив български проект "Златната ябълка" се бори за финансиране, но постоянно получава откази от НФЦ.

"А анимации и истории като Златната ябълка, която има огромен потенциал да ни появи на световната филмова карта и представи нашата история, над 10 години не може да събере пари….вие сега си пускате АИ филмчето и разчитате на народната праволинейно националистическо мислене, че да не разбере колко елементарно се опитвате да направите пари….жалко е, много е жалко…"

"Дано си научите урока от близо стотиците коментари по социалните ви мрежи.... Това не е наред, пълна гавра с историята ни и филмите като изкуството", гласи друг коментар.

Как изкуственият интелект "преподава" история

Създател на лентата е изкуственият интелект. Зад продукцията стоят рапърите Христо Христов - Зипо и Стоян Стоянов.

"Смятаме, че е хубаво децата от ранна възраст да са запознати с неговата личност по начина, по който те да го разбират, да не е нещо претенциозно, да не е нещо тежко. В същото време във филма са използвани реални исторически факти, част от историята се развива във Войнягово, Ловеч и Карлово", коментира Стоян Стоянов.

Позицията на наследниците: "Образът на Левски не се нуждае от украсяване"

Трейлърът достига до Христина Богданова, наследница на Апостола на свободата.

"Когато подхождаме към образите на националните ни герои без съответната подготовка, без съответното подсигуряване, че онова, което те ни завещават и значимостта им в историята ще бъде съхранено, той само по себе си е достатъчно стойностен и смел, достатъчно много хора е увлякъл, включително много деца, защото страшно много е обичал децата. Не е нужно да му добавяме качества", заяви наследницата на Левски Христина Богданова.

Кинокритика и обществено недоволство

Според кинокритиката, филмът е рисков, защото българската аудитория е прекалено взискателна когато става въпрос за апостола на свободата.

"33-а година за Левски", в който той самият играе доста смехотворно Левски и ще минем през сериала "Демонът на империята" или ще стигнем до филма на Максим Генчев - винаги ще имаме неудовлетвореност с тези препратки към Хари Потър, Спайдърмен. Всичко това говори, че се разчита това да е разпознаваемо за деца", каза Васил Гендов.

По-малко от 24 часа след излъчването на трейлъра, новата лента предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи. Стартира и петиция "Забрана на филми създадени изцяло с изкуствен интелект в българските кина“. До този момент има над 1300 подписа.