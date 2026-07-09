Украйна ще получи изтребители Gripen: защо Швеция смята самолета за подходящ срещу Русия?

Украйна ще получи изтребители Gripen, считани за подходящи за борбата ѝ срещу Русия. Това е развитие, което носи както краткосрочни усложнения, така и дългосрочни предимства. Военновъздушните сили на Украйна се състоят от доставени от Запада F-16, френски Mirages и самолети от съветската епоха. Но шведският Gripen се открои като силно пригоден за борбата на Украйна: той е проектиран да остане мобилен, да действа от строги летища, да изисква по-малко поддръжка от някои други изтребители и да оцелее срещу заплахата, която представлява Русия.

Украйна ще получи 16 усъвършенствани изтребителя Gripen E по сделка за около 2,54 милиарда долара, обяви наскоро шведската отбранителна компания Saab. Очаква се доставките да започнат в началото на 2029 г.; Швеция обаче възнамерява да изпрати на Украйна 16 по-стари изтребителя Gripen C/D в началото на следващата година.

Шведският министър на отбраната Пол Йонсон нарече сделката "първата стъпка в заявената амбиция на Украйна да придобие до 150 самолета Gripen E/F с течение на времето". Тим Робинсън, специалист по военна авиация в Кралското аеронавтично дружество на Обединеното кралство, заяви пред Business Insider, че самолетите не само заместват загубите, но и обслужват украинските бойни нужди.

Той обясни, че тези самолети са "проектирани за строги, гъвкави и разпръснати операции и бързо време за изпълнение", което е "точно онзи вид доктрина, която Украйна е възприела успешно, за да може нейните военновъздушни сили да оцелеят и да се борят".

Този дизайн отговаря на начина, по който Украйна е трябвало да се бори: да държи самолетите си разпръснати, да се движи между бази и да избягва вида фиксирани цели, които Русия може по-лесно да удари.

Разработен в края на Студената война с мисъл за руските изтребители Сухой, Gripen е проектиран за война,

в която авиобази и писти са цел и самолетите трябва да се разпръснат за операции, които нарушават традиционните практики, като излитане и кацане по граждански пътища.

Gripen E, усъвършенстван самолет от четвърто поколение, е най-модерният вариант и основно подобрение спрямо C/D. Той беше въведен във военновъздушните сили на Швеция в края на миналата година.

Украински пилот на изтребител заяви миналата година, че „Грипен“ е единственият самолет, "за който съм готов да продам душата си", наричайки го "идеалният вариант" за Украйна.

Но макар въвеждането на нов тип самолет да създава възможности, то създава и нови предизвикателства. Обучението и интеграцията на различни типове самолети е трудно, както и управлението на множество самолети с много различни части и логистични вериги, нужди на авиобазата и изисквания за поддръжка.

Марк Кансиан, старши съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания, каза пред Business Insider, че с толкова много типове самолети "практическият проблем е поддръжката на части и ремонтните съоръжения за много различни видове самолети. Всички те се нуждаят от различни видове части. Те се нуждаят от различно обучение за своите механици".

Това също така изисква „съоръжения за поддръжка с всички специални инструменти и специални знания за определен вид самолет. Така че е много неефективно да се управляват множество типове самолети. Сега във военно време приемате неефективността, но в мирно време искате да станете по-ефективни и намаляването на броя на типовете е един от начините да направите това.“

След като получиха F-16, украинските военновъздушни сили по-късно взеха френски изтребители Mirage, което накара Швеция, в отговор на указания от съюзниците, да се въздържи от предлагането на своя изтребител на Украйна.

Украйна вече е по-напреднала, като е използвала F-16 от август 2024 г. и е въвела в експлоатация и своите Mirage. Украински пилоти също се обучават на Gripen в Швеция от 2023 г.

И предимствата надвишават предизвикателствата. Украйна иска да синхронизира военните си сили възможно най-близо до Запада и да стане част от неговата отбранителна екосистема. Дори ако настоящата война приключи, съществува риск от по-нататъшна руска агресия.

Робинсън каза, че диверсифицирането на доставчиците на оръжие също "дава на Киев стратегическа устойчивост, в случай че има геополитически промени, които ограничават използването на самолета или доставката на резервни части".

По-разнообразният флот от изтребители може да е по-труден за управление, но също така прави Украйна по-малко зависима от който и да е партньор.

За Украйна сделката с Gripen не е просто добавяне на още един изтребител. Става въпрос за изграждане на военновъздушни сили с повече опции.