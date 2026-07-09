Костадин Костадинов: В рамките на 2 месеца Радев надмина Борисов по лъжа

България няма да наложи вето върху 21-вия пакет санкции срещу Русия, каквато заявка беше дал премиерът Румен Радев.

Това е типичната политика на Радев, той лъже постоянно. В рамките на 2 месеца надмина Борисов по лъжа. Борисов беше известен с това, че сутрина казва едно, на обяд второ, вечерта трето. Чудовищно е поведението на Радев спрямо неговите избиратели, не искам да съм на мястото на тези измамени хора. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Денят ON AIR".

Кой дава обещанията

Според Костадинов не е имало заявено от Радев намерение, тъй като той е само лицето на проект и не взима самостоятелни решения.

"Миналата седмица той героично каза за ветото на 21-вия пакет санкции - "Аз ще го направя". За да направиш нещо подобно - той трябваше да наложи първо вето на 20-ия пакет санкции, които водят до икономическите последици за България. Нашият министър-председател доказа, че неговата дума е въздух. Всичко, което той каза от 8 май насам няма едно нещо, което да се е случило", каза Костадинов.

Промените по договора с "Боташ"

Във връзка с новините от Турция за замразяването на договора между "Булгаргаз" и "Боташ" за 15 месеца лидерът на "Възраждане" изрази съмнения относно истинността на съобщеното като договореност.

"В турската преса не се говори за замразяване, а за отлагане. Това означава, че след 15 месеца трябва да платим 264 млн., които дължим. Това е почти цялата счетоводна загуба на "Булгаргаз" през миналата година. В един момент, след 15 месеца хипотетично ще дължим над половин милиард. Тази сума е невъзможна за плащане, ако турците си ги поискат, може вместо да им платим, да им дадем 30-40% от "Булгаргаз", предположи Костадин Костадинов.

В ефира на Bulgaria ON AIR той изрази предположение, че Радев е продал магистрала "Черно море" на концесия.

Костадинов определи позицията на България по казуса като "транспортна и логистична черна дупка".

"Радев ни обясняваше 2,5 г., че договорът е полезен за България и едва ли не пробив, в следващия момент казва, че го замразява, следователно не е успешен. Излиза, че премиерът Радев ни е спасил от договора, подписан от президента Радев. Имаше формален министър-председател при служебните кабинети", отбеляза Костадинов.

Особеният управител в "Лукойл" и промените в ИК

Според лидера на "Възраждане" управляващите е трябвало да премахнат института "особен представител на държавата", вместо това са направили "лек козметичен ремонт и сложиха техен човек".

От партията настояват за изцяло машинно гласуване. По думите на Костадинов най-големите машинации на вота стават с малките секции до 200 души, в които се гласува с хартиени бюлетини.

"В над 2200 малки секции досега винаги печелиха ГЕРБ и ДПС с поне 80%. На последните избори този вот отиде при Радев. Там е основно контролиран вот, той не иска да замине този вот. Радев връща безконтролното гласуване в Турция, това е национално предателство, за което той трябва да бъде съден", категоричен е Костадин Костадинов.