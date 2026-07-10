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В Турция арестуваха рускиня, не допуснала в басейн момиче с буркини

Семейството сметнало действията ѝ за посегателство срещу религиозните чувства

10.07.2026 | 08:45 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Съд в Анталия е постановил арест за живееща в турския курортен град Алания руска гражданка, която опитала да попречи на 13-годишно момиче да влезе в басейн с буркини – плажен костюм за мюсюлманки, който напълно закрива тялото, предаде агенция ТАСС, като се позова на Анадолската агенция.

Според информацията на турската държавна информационна агенция 64-годишната руска гражданка Людмила Инан работи като управителка в един от жилищните комплекси в квартал Махмутлар в Алания. Тя казала на момичето, което искало да се изкъпе в басейна, че ползването му с буркини е забранено съгласно правилата на жилищния комплекс. 

След жалба от семейството на момичето срещу действията на жената, които те сметнали за „посегателство срещу религиозните чувства“, тя е била задържана от жандармерията и отведена в съда, който е постановил решение за нейния арест.

Към момента не е ясно какво наказание грози руската гражданка.
(БТА)

 

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