Контузията на Мбапе не е тежка, ще играе

Капитанът и голмайстор на Франция Килиан Мбапе увери, че е добре, въпреки че напусна игра малко преди края на мача с Мароко от четвъртфиналите на световното първенство по футбол, който "петлите" спечелиха с 2:0. Мбапе вкара гол, а през първото полувреме пропусна и дузпа.

"Добре съм, имам лека болка в десния глезен. Винаги съм смятал, че играчите на терена трябва да са на сто процента, затова и излязох", каза нападателят на Реал Мадрид, който има осем гола от началото на Мондиала.

"Няма как да се отпуснем. Знаем, че трябва да сме на предела на възможностите, за да постигнем всичко, което хората искат от нас. Всеки следващ мач е все по-труден. Ашраф

Хакими е мой много близък приятел и ще отида да го успокоя.

Той е мой приятел, но на терена всеки иска да се представи по най-добрия начин за отбора си", завърши Мбапе.

Мбапе вкара своя 8-и гол на мондиал 2026 в мача срещу тима на Мароко от 1/4-финалите на турнира (2:0). На световното първенство през 2022 г. в Катар той отбеляза същия брой попадения.

Така 27-годишният нападател стана първият играч в историята, който успява да се разпише 8 пъти в две различни издания на на най-високия футболен форум.

В актива си има вече 64 отбелязани гола и 36 асистенции за френския национален отбор в 104 мача.