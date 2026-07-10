Погребаха аятолах Али Хаменей в най-святото шиитско светилище в Иран

Бившият върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей беше погребан в четвъртък в родния му град Машхад повече от четири месеца, след като бе убит в началото на американско-израелската офанзива срещу Иран.

Погребението, проведено при закрити врата, се състоя в най-святото шиитско светилище в Иран - мавзолея на имам Реза в град Машхад, в североизточната част на страната, съобщиха няколко ирански медии. Траурните церемонии продължиха около седмица.

Хаменей беше убит при израелски въздушен удар по официалната му резиденция в Техеран на 28 февруари - в началото на американско-израелската война срещу Иран.

Синът на Хаменей - Моджтаба Хаменей, беше назначен за нов държавен глава, но не се е появявал публично, откакто беше обявен за върховен лидер през март. Това подхрани спекулации за здравословното му състояние.

Според официални данни милиони хора в Иран са участвали в продължилите няколко дни траурни церемонии. Като върховен лидер Хаменей имаше последната дума по всички ключови въпроси в Ислямската република. В същото време шиитският аятолах беше и най-висшият религиозен авторитет на държавата.

Неговите привърженици го почитат като мъченик, който според тях е загинал, противопоставяйки се на военно далеч по-могъщ противник. В същото време голяма част от приблизително 86-милионното население на страната вероятно е безразлична към държавния траур или е против него, посочва ДПА.

(БТА)