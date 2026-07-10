Поне 12 души загинаха при един от най-смъртоносните пожари в Испания

Горският пожар в Южна Испания отне живота на най-малко 12 души, а 23 са в неизвестност, предаде Ройтерс. Пожарникарите продължават да се опитват да овладеят един от най-смъртоносните пожари в историята на страната.

Сред жертвите е един испанец. Останалите са чужденци, които са пренебрегнали указанията да останат на място и вместо това се опитали да избягат с коли, докато пламъците се разпространявали бързо в гориста местност около град Лос Гаярдос, провинция Алмерия, заяви Антонио Санс, ръководителят на службата за извънредни ситуации в автономната област Андалусия.

Районът е популярна ваканционна дестинация и дом на много чужденци, особено французи, британци и белгийци, отбелязва Ройтерс.

Четирима души, по всяка вероятност британци, тъй като автомобилът им е бил с десен волан, са загинали в колата, каза Санс.

Още осем човека са били открити мъртви, след като изоставили колите си и се опитали да избягат пеша по маршрут, който не е бил част от евакуационния план.

Много от овъглените тела предстои да бъдат идентифицирани чрез ДНК тестове, посочи той.

„Пожарът се разпространи като (след възпламеняване на) барут“, заяви пред репортери Хуан Морено, председателят на регионалното правителство на Андалусия, като определи пожара като „един от най-бързите и сложни, които сме виждали“.

Морено добави, че пожарът досега е опустошил 3200 хектара, а по-късно днес се очакват по-силни ветрове. Той заяви, че част от изчезналите вероятно са били туристи, които са били изненадани от стихията по време на преход в гората. Спасителите са открили на мястото няколко туристически щеки.

Обстоятелствата наподобяват тези в съседна Португалия през юни 2017 г., когато огромен горски пожар по време на гореща вълна отне живота на повече от 60 души, като половината от жертвите загинаха в колите си.

Поредицата от ранни летни горещи вълни изсуши големи части от Испания и ги направи силно податливи на възникването на пожари дори от най-малката искра, което доведе до по-ранен старт на сезона на горските пожари.

Досега през тази година са изгорели около 57 000 хектара, което е около половината от средногодишната стойност за последните две десетилетия и съставлява 40 % от цялата изгоряла площ в Европейския съюз, според Европейската информационна система за горски пожари.

„Обикновено не виждаме такива пожари преди август. Сега те започват по-рано, защото растителността изсъхва по-бързо“, заяви Роман Гарсия, горски пожарникар от Саламанка, в ефира на държавната телевизия ТВЕ.

Рекордната вълна от горещини през миналия август предизвика най-тежкия сезон на горски пожари за последните три десетилетия, като изгори 330 000 хектара – площ, два пъти по-голяма от Лондон.

Премиерът Педро Санчес призна тогава, че превенцията на горските пожари е била „явно недостатъчна“, а управлението на горите – неадекватно, и обеща да направи „всичко необходимо“, за да гарантира, че пожари от такъв мащаб никога повече няма да се повторят.

Санчес днес изрази съболезнования на семействата на жертвите и заяви, че изпитва „огромна тъга и отчаяние“.

Докато властите се опитваха да идентифицират загиналите и да открият изчезналите, разтревожени техни близки от различни краища на света публикуваха съобщения в социалните мрежи и местни онлайн форуми. Една жена сподели, че дъщеря ѝ, която шофирала червен „Форд Фиеста“ и кучето ѝ е било с нея, е изчезнала. Друга жена от САЩ каза, че нейният брат бил сред група от 10 души, които са се опитали да избягат през долина покрай поток.

Смята се, че пожарът е бил предизвикан от скъсан електропровод, който е паднал в канавка до пътя и се е разпространил със скорост от 15 километра за два часа, заяви Морено.

Говорител на енергийната компания „Ендеса“ обаче заяви, че по кабела не е е имало електрическо напрежение, с което опроверга това твърдение.

Броят на жертвите вече надхвърля този от 2005 г., когато 11 пожарникари загинаха при пожар в централната провинция Гуадалахара, предизвикан от барбекю.

Морено предупреди, че Испания е изправена пред особено труден сезон на горски пожари, след като обилните зимни валежи са стимулирали бурен растеж на растителността, която след като е изсъхнала, се е превърнала в идеално гориво за пожари. „Предстои ни дълго лято“, каза той./БТА