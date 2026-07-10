Сърбин едва не излетя от самолет, свидетели разказаха как съпругата му го е спасила ВИДЕО

Счупен прозорец на самолет, извършващ полет от Солун за Мюнхен, рани 61-годишен сръбски гражданин, предава сръбската обществена телевизия РТС. Инцидентът се е случил, след като прозорецът на самолета се е спукал и е настъпила декомпресия в кабината.

Според пътници, след счупването на прозореца, е имало внезапен спад на налягането в кабината и пътниците са се опитали да задържат мъжа, седнал до повредения прозорец, да не излети през отвора.

Пострадалият мъж, за когото се твърди, че е сръбски гражданин, е бил в съзнание, но в шок и е бил откаран с линейка в болница в Солун. Според гръцки медии той е получил наранявания на врата и изгаряния, за които се смята, че са причинени от триене.

Както разказаха очевидци пред Радио Солун, мъжът е бил почти до раменете си извън самолета, но е бил спасен от предпазния си колан. Спасила го е и съпругата му, която го е задържала на седалката.

"Съпругата му го е държала пет минути, за да не падне", разщаза Михалис Яннакос, президент на гръцкия здравен синдикат Poedin, добавяйки, че пътникът е бил лекуван за изгаряния от триене. "С помощта на много пътници са успели да го издърпат в кабината."

Спътник на пътника каза пред Radio Thessaloniki, че по време на полета на борда се е чул силен трясък, преди прозорецът да се спука. След това кабината се е разхерметизирала и кислородните маски са паднали от тавана.

Свидетелят, Кристина, каза пред станцията, че около час след излитане, когато повечето пътници вече са били задрявали, се чул шум "като спукана гума".

Друг пътник каза пред немския вестник Bild, че след силен трясък нещо се е блъснало в прозореца, разбивайки го.

"Веднага разбрахме, че е имало декомпресия", каза Кристина. "Това е, което показват в телевизионни сериали... ние го преживявахме в този момент. Викове, викове."

Тя каза, че е забелязала някакво вълнение по-нагоре в самолета и е осъзнала, че хората се опитват да задържат пътник, който изглежда е бил частично извън самолета.

"За щастие, той не беше свалил предпазния си колан. Мъжът почти беше излетял през прозореца с раменете си. Цялата му глава, врат и рамене бяха извън прозореца", сподели тя.

Пилотът се върнал на летище Солун, а пътникът бил незабавно откаран в болница с линейка, според свидетеля. Втори полет след това превозил останалите пътници до Германия.

Четирима души са били откарани в болница, включително един с леки наранявания, според гръцкия информационен сайт Protothema. Останалите трима са били откарани там от "предпазни съображения".

Свързани статии Парче от двигателя на самолет на Ryanair счупи прозорец, мъж почти излетя от него ВИДЕО

Пътникът, който е бил издърпан през прозореца, е бил в съзнание, но в състояние на шок и под медицинско наблюдение, съобщиха гръцките медии.

Protothema съобщи, че двигателят на самолета е претърпял неизправност, позовавайки се на неназовани източници. Ryanair не коментира тази информация.

Говорител на Ryanair заяви:

"Полет на Ryanair от Солун до Меминген в петък сутринта (10 юли) се върна в Солун малко след излитане, когато прозорец на пътника се измести по време на полет. Самолетът кацна нормално и пътниците се върнаха на терминала. Един пътник поиска и получи медицинска помощ на земята в Солун. За да се сведе до минимум всяко закъснение, беше организиран заместващ самолет, който да превози пътниците до Меминген, като той излетя от Солун в 9:53 местно време тази сутрин."

На летище "Македония" в Солун бяха задействани аварийни процедури, след като екипажът подал сигнал за бедствие. Пожарникари, екипи на линейки, полиция и други аварийни служби бяха в готовност, но самолетът се приземи безопасно и беше преместен в определена зона на летището.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen. According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026