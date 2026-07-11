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Самолет се разби на Бахамските острови, 10 души загинаха

11.07.2026 | 10:41 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА, архив

Снимка: БГНЕС/ЕРА, архив

Малък самолет се разби снощи на Бахамските острови, като в катастрофата загинаха десет души, предадоха Асошиейтед прес и ДПА.

Правителството на независимата държава от Общността на нациите спря временно полетите във въздушното си пространство.

Трагедията се разигра в Норт Андрос, западно от столицата на островната страна - Насау, уточнява АП.

Според първите информации, изнесени от министър-председателя на Бахамите - Филип Брейв Дейвис, имаше един оцелял, но по-късно на пресконференция премиерът каза, че пострадалият е починал от раните си.

Все още не е огласена самоличността на жертвите. 

"Днешният празник се превърна в ден на траур", посочи Дейвис, отбелявайки, че жителите на Бахамските острови са празнували 53-ата годишнина от обявяването на независимостта на страната.

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