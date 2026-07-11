НАТО призна нов проблем: Дроновете остаряват по-бързо, отколкото започват войните

НАТО се надпреварва да се подготви за следващата война с дронове, но официални лица предупреждават, че изграждането на милиони дронове сега може да остави алианса със запаси от остарели оръжия, преди дори да започне битка, пише Business Insider. Борбата на Украйна срещу руската инвазия показва на западните военни, че трябва да бъдат готови с технологии за дронове и борба с тях. Тя показва и колко бързо тази технология може да стане ненужна на съвременното бойно поле. Съюзниците инвестират в закупуване и обучение на дронове, но има предупреждения срещу изграждането на огромни арсенали, които стоят и чакат.

Таря Яакола, помощник-генерален секретар на НАТО по иновациите и въоръженията в отбранителната промишленост, заяви, че когато става въпрос за решения за дронове и борба с тях, "не е като да закупуваме хардуер, както правехме по-рано: Купуване, складиране на запасите и след това чакане".

Яакола каза, че НАТО трябва да разпознае "начина, по който се развиват технологиите" и да премине към нови "бизнес модели и договорни модели" с индустрията, закупувайки малки количества за обучение и тестване, като същевременно гарантира, че компаниите разполагат с "производствения капацитет" и "иновациите на място", за да произвеждат дронове, когато е необходимо.

Това вече не може да бъде просто транзакционна връзка с индустрията; по-скоро трябва да бъде „по-скоро стратегическо партньорство, което трябва да изградим“, каза тя, добавяйки, че старите начини за обществени поръчки в областта на отбраната вече не са устойчиви.

Карстен Бройер, началник на отбраната на Германия, заяви, че изграждането на много дронове сега не гарантира бъдеща готовност. Германия смята, че Русия може да е готова да започне война с НАТО още през 2029 г. Той каза, че когато става въпрос за дронове, "можем ли да говорим за милиони, ако през 2029 г. тези милиони може вече да са остарели?"

Украйна казва, че е в постоянна надпревара с Русия, за да запази актуалността на своите дронове и бойни технологии.

Давид Алоян, заместник-секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, каза, че "бързината е от съществено значение" и че украинската отбранителна промишленост трябва да се движи много по-бързо, отколкото са свикнали нейните партньори, защото в рамките на няколко месеца "решенията вече ще бъдат остарели".

Тази спешност промени начина, по който работят украинската военна и отбранителна промишленост. Фирмите доставят и тестват оборудване директно с отделните подразделения, войниците могат да правят свои собствени промени на бойното поле, а производителите вграждат тази обратна връзка в актуализирани продукти.

Frontline Robotics е доставила дронове и оръжия на над 60 украински подразделения. Местният производител на оръжие заяви пред Business Insider, че прави малки промени в продуктите си до 20 пъти месечно и големи актуализации приблизително на всеки шест месеца, за да запази предимството си.

Украинските компании и чуждестранните фирми, доставящи подразделения, също така изграждат оръжия, които са по-лесни за актуализиране, включително дронове, базирани на софтуер, и модулни дронове, които могат да бъдат надграждани дистанционно и по-бързо, без да се изваждат от експлоатация или да се препроектират от нулата.

Якола заяви по-рано тази година, че алиансът трябва да проучи как украинските компании получават обратна връзка от войниците и предоставят нови решения "в рамките на седмици", наричайки го "важен урок, който трябва да научим от Украйна".

Западът може да не е нужно да разчита толкова много на дронове, колкото Украйна, особено защото Украйна често се е обръщала към тях, за да компенсира недостига на други оръжия. Но потенциалните противници инвестират сериозно в технологията, а западните военни лидери все още виждат дроновете като ключови за бъдещите военни действия.