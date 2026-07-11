Двама души бяха убити след руска атака по Одеса днес

Двама души бяха убити днес при руска ракетна атака срещу украинския пристанищен град Одеса, съобщи областният управител Олег Кипер, цитиран от БТА. Засега е постъпила информация за един ранен.

"Двама души са загинали, а 24-годишен мъж е ранен в резултат на днешната ракетна атака по Одеса според предварителната информация. Поднасям съболезнования на семействата на загиналите", каза началникът на Одеската областна военна администрация Кипер.

Щети има по обекти на гражданската инфраструктура, се казва в неговата публикация. Всички съответни служби действат по ликвидиране на последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.