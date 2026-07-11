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Двама души бяха убити след руска атака по Одеса днес

24-годишен мъж е ранен

11.07.2026 | 14:04 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Двама души бяха убити днес при руска ракетна атака срещу украинския пристанищен град Одеса, съобщи областният управител Олег Кипер, цитиран от БТА. Засега е постъпила информация за един ранен.

"Двама души са загинали, а 24-годишен мъж е ранен в резултат на днешната ракетна атака по Одеса според предварителната информация.  Поднасям съболезнования на семействата на загиналите", каза началникът на Одеската областна военна администрация Кипер.

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Щети има по обекти на гражданската инфраструктура, се казва в неговата публикация. Всички съответни служби действат по ликвидиране на последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

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