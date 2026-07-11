Плашат с убийство бивша звезда Манчестър Юнайтед

Бившият сръбски национал и легенда на Манчестър Юнайтед - Неманя Видич, реши да реагира след шокиращи разкрития в медиите, според които бившият президент на сръбския футбол Славиша Кокеза е планирал да наеме престъпници, за да го атакуват.

Според информация на сръбското издание Nova.rs на 6 юли (понеделник) адвокатът на Неманя Видич се е обърнал към Прокуратурата за организирана престъпност (JTOK) с искане да бъде определена дата за устно приемане на криминална жалба. Повод за това е публикация на Мрежата за разследване на престъпност и корупция (KRIK) от 30 юни, в която се твърди, че „Кокеза е наел през приложението „Скай“ престъпници да нападнат Неманя Видич“.

В публикацията се цитира и директна заплаха: „Ако не се откаже от съюза, отива на гробищата“.

Първоначалната молба от правния екип на Видич е била подадена по електронна поща. След като в рамките на два-три дни не е получен никакъв отговор, адвокатите са внесли искането си лично на гише в регистратурата на прокуратурата.

Въпреки това реакция отново не е последвала. На следващия ден, тъй като никой от институцията не се е свързал с тях, екипът на бившия футболист е предприел следващата стъпка.

Поради липсата на отговор на отправените молби, адвокатите на Неманя Видич са внесли официална писмена криминална жалба в Прокуратурата за организирана престъпност, с която настояват за предприемане на съответните законови действия.