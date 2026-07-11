80 милиона жени до 2036 г.: Ново проучване разкрива защо безплодието нараства

Ново проучване прогнозира, че безплодието сред жените ще достигне близо 80 милиона случая през следващото десетилетие в световен мащаб - почти 1,5 пъти повече в сравнение с 2023 г. - до голяма степен поради забавено майчинство.

Безплодието се е увеличило през последните няколко години, особено сред жените на възраст от 35 до 49 години, според ново проучване, публикувано в The Lancet.

Случаите на безплодие сред жените в тази възрастова група ще достигнат 80 милиона до 2036 г. - рязко увеличение от около 53,60 милиона през 2023 г. - като най-рязкото увеличение се очаква сред жените на възраст 35-39 години.

Авторите отбелязват, че това се дължи главно на свързания с възрастта спад в резерва на яйцеклетките и способността им да се оплождат, което намалява плодовитостта, увеличава риска от спонтанен аборт и понижава процента на успех на асистираните репродуктивни технологии, пише Euronews.

"С ускоряване на застаряването на населението и социално-икономическите преходи, броят на жените, изложени на риск от безплодие в напреднала възраст, се увеличава, което разширява значението му за общественото здраве", пишат авторите.

Анализирайки данни от проучването "Глобално бреме на болестите 2023", което обхваща 204 държави и региони от 1990 до 2023 г., китайски изследователи установяват, че безплодието се е увеличило най-много в по-развитите страни.

В много страни със среден доход и бързо развиващи се страни безплодието става все по-често срещано,

тъй като едновременно се случват няколко социални и демографски промени.

Хората се женят и се опитват да имат деца по-късно; все повече жени в края на 30-те и 40-те си години все още искат да забременеят; а по-голямата осведоменост за проблемите с фертилитета означава, че повече двойки търсят помощ.

И все пак в много от тези условия тестовете и леченията за фертилитет остават скъпи, ограничени или труднодостъпни, което означава, че търсенето на грижи нараства много по-бързо от достъпа.

Според Росио Нунес Калонже, биолог и експерт по фертилитет, която не е участвала в проучването, обаче, нарастването на безплодието сред по-възрастните жени не може да бъде решено единствено чрез разширяване на гамата от възможности за асистирана репродуктивна терапия.

Безплодието не е проблем само на жените. Смята се, че около един на всеки шест души в световен мащаб ще страда от това в даден момент от живота си, а между 8 и 12% от двойките в репродуктивна възраст по света ще го изпитат.