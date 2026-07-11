Пътуване без притеснения: Тези европейски държави са сред най-безопасните в света

Седем европейски държави са класирани сред най-безопасните в света, според последното издание на Глобалния индекс на мир (GPI), годишен доклад, който оценява 163 държави въз основа на фактори, включително вътрешни и международни конфликти, безопасност и сигурност. Индексът измерва нивото на мир и стабилност на всяка държава по скала от едно до пет, като по-ниските резултати показват по-голямо спокойствие, пише To Vima.

За пореден път Исландия беше обявена за най-мирната държава в света, запазвайки позицията си начело на класацията със значителна разлика.

Скандинавската страна подобри резултата си с 2% в сравнение с предходната година, като най-силен напредък е отчетен в областта на безопасността и сигурността. Докладът подчертава ниските нива на престъпност в Исландия, всеобхватната система за социално подпомагане и силното обществено доверие в местните власти.

Освен Исландия, седем от 10-те най-мирни страни в света са европейски.

Швейцария е класирана на второ място по безопасност в Европа и на трето място в световен мащаб, след Исландия и Нова Зеландия. Словения е следвана като трета най-безопасна страна в Европа и четвърта в световен мащаб.

Докладът отбелязва, че Западна и Централна Европа остават най-мирният регион в света,

въпреки факта, че страните в района са отговорни за значителен дял от увеличението на военните разходи през последната година.

Полша регистрира най-голямото подобрение в класацията, като се премести от 45-то място през 2025 г. на 22-ро място през 2026 г.

Междувременно Франция е определена като най-малко мирната страна в региона на Западна и Централна Европа, като резултатът ѝ за безопасност и сигурност е намалял с 2% тази година.

Според доклада, един на всеки четирима души във Франция казва, че не се чувства в безопасност, когато се прибира у дома през нощта, докато един на всеки десет анкетирани изглежда е преживял насилствено престъпление.

Седемте най-безопасни европейски държави през 2026 г.

Европейските държави, класирани сред най-безопасните в света в последния Глобален индекс на мир, са:

Исландия

Швейцария

Словения

Ирландия

Австрия

Португалия

Финландия