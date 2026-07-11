Радан Кънев е новият председател на ДСБ

Радан Кънев е новият председател на "Демократи за силна България", съобщава Нова телевизия. Националното събрание на ДСБ се провежда днес в зала 3 на Националния дворец на културата. Това решение беше гласувано на Националното събрание на партията, което се проведе в събота в зала 3 на Националния дворец на културата. Кънев е избран с 302 гласа от общо 626 подадени бюлетини.

На партията предстоят редица предизвикателства, сред които президентските избори на есен, както и местни избори,планирани за следващата година. Основна цел на формацията е да стане по-видима. Обсъжда се и възможността ДСБ да се слее с "Демократична България".

ДСБ е учредена на 30 май 2004 г. в зала "България" в София, като за председател е избран бившият премиер Иван Костов, пише на сайта на формацията. Настоящият председател на ДСБ Атанас Атанасов е начело на партията от 2017 г., като преди това няколко години е бил заместник-председател на ДСБ. Той е и дългогодишен председател на софийската организация на партията.