Задържаха до 72 часа шофьора на камиона от катастрофата на "Тракия"

Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа водача на тежкотоварния автомобил, участвал в катастрофата на автомагистрала "Тракия". На А.И. е повдигнато обвинение за причиняване по непредпазливост на смъртта на един човек и телесни повреди на други двама при пътния инцидент, съобщиха от прокуратурата.

С постановление на наблюдаващия прокурор по делото на обвиняемия е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство.

Разследването по случая продължава.

Вчера в района на карнобатското село Железник товарен автомобил, движещ се в посока от София към Бургас, премина през разделителната мантинела и блъсна два леки автомобила, пътуващи в посока София.