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Задържаха до 72 часа шофьора на камиона от катастрофата на "Тракия"

Разследването по случая продължава

11.07.2026 | 16:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа водача на тежкотоварния автомобил, участвал в катастрофата на автомагистрала "Тракия". На А.И. е повдигнато обвинение за причиняване по непредпазливост на смъртта на един човек и телесни повреди на други двама при пътния инцидент, съобщиха от прокуратурата.

С постановление на наблюдаващия прокурор по делото на обвиняемия е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство.

Разследването по случая продължава.

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