Тръмп публикува подробности за медицинския си преглед и когнитивния тест

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че "току-що е приключил" медицински преглед в Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“, като се позова на прегледа, на който се подложи в края на май, след който Белият дом обяви, че е в отлично здраве, пише Ройтерс.

"Току-що приключих с перфектен медицински преглед във „Уолтър Рийд“ – правя го на всеки шест месеца – и поисках да ми бъде направен още един когнитивен тест – единственият президент, който го прави, и то три пъти – и се справих отлично с всички тях – отговорих правилно на всеки въпросЮ, написа в социалните медии Тръмп, който навърши 80 години през юни.

Белият дом уточни, че Тръмп се е позовавал на медицинския си преглед от май.

Той включи тези коментари в публикация в социалните медии, в която атакува репортерката на „Ню Йорк Таймс“ Маги Хаберман и нейния колега Джонатан Суан, които наскоро публикуваха книга за завръщането на Тръмп на власт, която привлече широко внимание.

Книгата на Хаберман и Суан „Смяна на режима: В сърцето на имперското президентство на Доналд Тръмп“ описва опасенията сред някои сътрудници в Белия дом относно възрастта, издръжливостта и физическото състояние на Тръмп.

На 80 години Тръмп е най-възрастният човек, заемал поста на президент на САЩ. Въпросите за здравето и умствената годност на застаряващите лидери се превърнаха в повтаряща се тема във Вашингтон, след като опасенията относно когнитивните способности на бившия президент Джо Байдън в крайна сметка го накараха да прекрати кампанията си за преизбиране през 2024 г.