Договорът с "Боташ" може да превърне България в енергиен портал за Източна Европа

Договорът с "Боташ" може да стане изключително печеливш, а България - енергиен портал за Източна Европа. Това заяви за БНТ вицепремиерът Иво Христов.

"Президентът никога не е твърдял, че договорът е бил печеливш към момента на подписването му. Той беше сключен в условията на форсмажор, когато България остана без доставки на газ. Тогава това споразумение спаси българските потребители и икономиката от енергиен срив. Договорът имаше потенциал да бъде много печеливш, но впоследствие съвсем съзнателно не беше използван с необходимите количества газ и затова започнаха да се трупат загуби. Сега се открива възможност той да стане изключително печеливш", каза още Христов.

По думите му България има шанс да се превърне в основен енергиен портал за Източна Европа.

"Условията България да стане енергиен портал за цяла Източна Европа вече са налице. Договореностите, постигнати в Анкара, откриват именно тази възможност. Това е голям дипломатически успех за страната ни и през следващите месеци той ще бъде развит."

Според Христов България е защитила успешно националния си интерес при преговорите по 21-вия пакет европейски санкции.

"Не е вярно, че сме се отказали от позицията си. Напротив – България постави конкретни условия по три точки и те бяха приети. За първи път страната ни успя реално да повлияе върху европейската политика по изключително чувствителна тема. Смятам, че България направи услуга на Европа, защото религията не трябва да бъде използвана като инструмент във въоръжени конфликти. Дълги години българската политическа класа разчиташе повече на подкрепа отвън, отколкото на доверието на собствените си избиратели. Срещу тази подкрепа често се жертваше българският национален интерес. Ние променяме тази логика. Избирателите ни дават властта, а наш дълг е да защитаваме техните интереси – както в България, така и в Европа", добави Христов.

По повод намерението Комисията по досиетата да бъде закрита Христов увери, че достъпът до архивите няма да бъде ограничен.

"Не просто няма да закрием досиетата – ще ги направим по-достъпни. Сегашният режим за достъп се запазва, а паралелно ще бъде извършена дигитализация, така че в бъдеще всеки гражданин да има по-лесен достъп до архивите. Нашата партия дойде на власт с обещанието да се бори с корупцията и това остава наша основна кауза. Никое управление не е имунизирано срещу подобни случаи, но когато има доказателства за злоупотреби, ще реагираме незабавно и без компромиси", добави той.