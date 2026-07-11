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Тайфунът "Бави" удари Източен Китай, близо 2 милиона души бяха евакуирани ВИДЕО

Пожарната служба на Тайван съобщи, че 113 души са ранени,

11.07.2026 | 21:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Тайфунът "Бави" достигна сушата късно в събота в крайбрежния град Тайчжоу в Източен Китай, където бяха евакуирани близо 2 милиона души, след като по-рано опустоши южния японски архипелаг Сакишима и премина покрай северната част на Тайван, съобщава Ройтерс.

Въпреки че "Бави" продължава да забавя хода си и да отслабва по пътя си на северозапад, тайфунът все още представлява сериозна заплаха поради огромното количество влага, което съдържат дъждовните му ивици, чиято дължина е приблизително колкото разстоянието от единия до другия край на Франция.

Според Националния метеорологичен център, когато достигна сушата около 23:20 ч. местно време, "Бави" имаше максимална постоянна скорост на вятъра от около 144 км/ч (90 мили/ч), което съответства на категория 1 по скалата на Сафир-Симпсън за ураганни ветрове.

Държавните медии съобщиха, че над 1,7 милиона души са били евакуирани в цялата провинция Чжъцзян, където се намира Тайджоу, както и по над 100 000 души от съседната провинция Фудзиен и от Пекин, и около 34 000 души от Шанхай.

Докато Япония и Тайван досега не са съобщили за смъртни случаи вследствие на тайфуна, на Филипините загинаха 17 души поради проливните дъждове, донесени от засиления югозападен мусон, чието въздействие беше утежнено от тайфуна "Бави".

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Пожарната служба на Тайван съобщи, че 113 души са ранени, предимно от падания от мотоциклети или велосипеди, както и от хора, които са паднали или са били ударени от предмети.

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