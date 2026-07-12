BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 29

Диви прасета нахапаха българка на плаж в Гърция

Животните са атракцията на остров Атокос

12.07.2026 | 11:49 ч. 27
Снимка Jour 7 Ithaque-Atokos

Снимка Jour 7 Ithaque-Atokos

Българска туристка е била нападната и нахапана от диви прасета, докато плажувала на гръцкия остров Атокос. Пострадалата Ина Ангелова разказа за инцидента в публикация във Facebook и предупреди всички почиващи да бъдат изключително внимателни.

Случката се е разиграла по време на еднодневен круиз от остров Левкада до Атокос — популярна спирка за туристически лодки в Йонийско море.

Нападението е станало на един от плажовете на острова, където дивите прасета често слизат до водата и се приближават до туристите. „Ако пътувате с деца, е най-добре да останете на корабчето. Ухапването води до хоспитализация и много ваксини, понякога фатален край!“, предупреждава тя след неприятното преживяване.

Дивите прасета на Атокос отдавна са се превърнали в необичайна туристическа атракция. Много посетители пристигат с яхти и лодки, за да ги видят, снимат и наблюдават отблизо.

Забавните кадри в социалните мрежи обаче могат да създадат погрешно впечатление, че животните са безопасни или опитомени. В действителност те остават диви, силни и непредвидими.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

диви прасета гърция плаж атракция нахапана
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem