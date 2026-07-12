Почина бившият емир-шейх на Катар Хамад бин Халифа ал Тани

Катар съобщи, че бившият емир - шейх Хамад бин Халифа ал Тани, е починал на 74 години



Правителството на Катар съобщи днес, че шейх Хамад бин Халифа ал Тани, който управляваше богатата на петрол монархия от 1995 до 2013 г., е починал на 74-годишна възраст, предадоха Ройтерс и Франс прес.

"С непоколебима вяра във волята на Аллах, Диванът на емира скърби за кончината на Негово Височество – емира баща шейх Хамад бен Халифа ал Тани. Неговата смърт е голяма загуба за нацията. ", съобщи канцеларията на емира.

Бившият владетел, който свали от власт баща си с безкръвен дворцов преврат през 1995 г., наследи малко и маловажно емирство, чиято хазна беше почти празна, посочва Франс прес. Ал Тани обаче превърна Катар в ключов политически играч на регионално и международно равнище.

Именно по време на негово управление през 1996 г. бе създаден информационният канал "Ал Джазира", а международният престиж на емирството нарасна, когато Катар бе избран за домакин на 22-рото Световно първенство по футбол през 2022 г.

Абдикацията на шейх Хамад в полза на четвъртия му син, шейх Тамим, породи всеобща изненада предвид факта, че монарсите в Близкия изток управляват пожизнено, акцентира АФП.

Катар е една от най-малките държави на Арабския полуостров с население от 2,5 милиона души, от които по-голяма част са чужденци. Тази страна е един от най-големите производители на втечнен природен газ в света, крупен инвеститор и значим фактор в близкоизточната дипломация и международните медии.