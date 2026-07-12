"Продължаваме промяната" до края на лятото ще обяви своя президент

Очаквам до края на лятото да имаме конкретен кандидат за президент. Трябва да бъде фигура, която е готова, когато властта прави грешки, да ги посочи ясно. Не трябва да бъде фигура, която е като гумен печат на всичко, което се случва в държавата, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев пред медиите преди Общото събрание на партията. Той допълни, че кандидатурата ще бъде единна на десницата.

По думите на Василев президентът трябва да бъде човек, който българските граждани биха припознали като такъв и заяви, че няма да бъде подкрепена номинирания за поста от ГЕРБ – СДС.

Събираме се за годишното отчетно събрание. Добрата новина е, че от края на изборите и от разделянето ни с колегите от „Демократична България“ досега имаме над 400 нови члена, които са се присъединили към ПП, посочи Василев.

За местните избори си поставяме за цел да подкрепим кандидати, които са готови да работят за развитието на съответната община и които не са обвързани с кръгове от фирми, нямат минало, с което да бъдат контролирани и наистина ще работят за гражданите, а не за някакви външни интереси, каза лидерът на ПП. Според него не е нужно тези кандидати да бъдат на ПП, за да ги подкрепят.