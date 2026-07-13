Най-малко 27 загинали при пожар в бар в Тайланд

Най-малко 27 души са загинали при огромен пожар в заведение в Банкок, съобщи премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул от мястото на инцидента.

Над 60 пострадали са откарани в болница, голям брой хора все още са в неизвестност, предаде БНР.

Огънят е пламнал в бар в северната част на тайландската столица и се е разраснал много бързо. Впоследствие е бил овладян за половин час, но е успял да нанесе непоправими поражения.

Причините за инцидента се разследват.