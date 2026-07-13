BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 10

Най-малко 27 загинали при пожар в бар в Тайланд

Над 60 пострадали са откарани в болница

13.07.2026 | 07:00 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Най-малко 27 души са загинали при огромен пожар в заведение в Банкок, съобщи премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул от мястото на инцидента.

Над 60 пострадали са откарани в болница, голям брой хора все още са в неизвестност, предаде БНР.

Огънят е пламнал в бар в северната част на тайландската столица и се е разраснал много бързо. Впоследствие е бил овладян за половин час, но е успял да нанесе непоправими поражения.

Причините за инцидента се разследват.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

тайланд пожар бар загинали ранени
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem