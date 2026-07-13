Франция затваря ядрени реактори заради жегите

Франция спря работата на три ядрени реактора, а мощността на още осем бе намалена чувствително заради екстремните жеги в страната, съобщава "Фигаро". Решението има за цел да ограничи щетите, причинени на водните екосистеми от топлата вода, изпускана от атомните електроцентрали.

Френският енергиен оператор EDF взе решение да затвори реактори в АЕЦ "Голфеш", на брега на река Гарона; в "Бюже", на Рона и в "Шу", на Мьоз.

Франция има общо 57 ядрени реактора, които осигуряват приблизително 70% от производството на електроенергия в страната. Всички те са разположени близо до река или море, за да се улесни охлаждането, пише Сега.

Само за вчера (12 юли) във Франция бе издаден червен код за екстремна жега в 37 департамента и, съответно, разпространение на горски пожари. Поради новата гореща вълна Франция намали работното време на някои туристически атракции, като Айфеловата кула, и отмени фойерверките за Деня на Бастилията (14 юли) в редица градове. Френското правителство е активирало план за извънредно положение.