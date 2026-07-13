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Кола на скорост се вряза в пазар в Чили, шестима убити

Не е ясно засега какво е довело до трагедията

13.07.2026 | 07:30 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Шестима души загинаха, а седем бяха ранени, при врязването на автомобил в хора на пазар в Чили , предаде Франс прес, като се позова на полицията.

Тя съобщи, че шофьорът - подофицер от военноморските сили, който не е бил на служба по време на инцидента - е задържан и е разпитван, съобщи БТА. 

За момента не е ясно какво е довело до трагедията, разиграла се в град Виня дел Мар, на тихоокеанското крайбрежие, на около 120 километра западно от столицата Сантяго. Според очевидци обаче колата се е движила с висока скорост.

По първоначални данни шофьорът не е карал под въздействието на алкохол. Полицията предположи, че той може да е загубил контрол над автомобила заради лекия дъжд, който е валял по време на катастрофата.

Никой от пострадалите не е в критично състояние.

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