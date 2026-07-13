Туристи, блокирани от войната в Крим: Хората ни казват, че сме луди

Украинският полуостров Крим, незаконно анексиран от Русия през 2014 г., е в критично положение. Два единствени пътя за достъп до него са блокирани от скорошните украински бомбардировки, а тежката горивна криза, която измъчва Русия, достигна екстремни нива в тази черноморска територия – с население от едва 2,4 милиона души, което се удвояваше ежегодно поради туризма, която досега беше популярна дестинация за развлекателни пътувания, пише El Pais.

Русия анексира Крим през 2014 г. в операция, която не е призната от международната общност. Бензиностанциите имат забрана да продават гориво на физически лица и фирми и на практика не са останали туристи: по този начин основният източник на доходи за региона е пресъхнал. Това се дължи не само на страха на посетителите да не останат на пътя, но и на постоянните прекъсвания на електрозахранването и бомбардировките от Украйна на военни и енергийни съоръжения.

Украинските въоръжени сили се опитват да изолират Крим, най-големият трофей на руския президент Владимир Путин през 26-те му години на власт и трамплин за нахлуването му в Украйна от 2022 г. Полуостровът, който е в извънредно положение от седмица, е осеян с картечници и противовъздушни системи, опитващи се да пресекат маршрутите на украинските дронове и ракети, а рафинериите и електроцентралите му се покриват с огради и мрежи с надеждата да ги защитят, въпреки че някои руски анализи показват, че освен че са неефективни, те биха могли да възпрепятстват усилията за потушаване на пожарите.

Поне общественият транспорт работи нормално. Пътниците, влизащи във Феодосия, са свидетели на интензивността на украинските атаки от първа ръка: близо до автогарата се намира огромен нефтен комплекс, който беше опустошен през май. След като горяха дни наред, от резервоарите му за съхранение са останали само деформирани форми на разтопен метал.

Бензиностанцията не показва цените на бензина и дизела. Само едно превозно средство спира, за да зареди: кола с регистрационен номер на Администрацията на президента. Куче спи спокойно по средата на входа. Мястото е пусто.

В Крим продажбата на гориво на граждани е забранена,

въпреки че някои рискуват затворнически присъди, като препродават гориво по пътищата. Изключение за зареждане с гориво е Севастопол, дом на Черноморския флот на руския военноморски флот, където е разрешено едно зареждане с QR код, издаден от администрацията. „Ако туристите имат проблеми, администрацията ни изпраща номерата на регистрационните им табели, за да могат да заредят гориво и да напуснат Крим“, добавя управителят на бензиностанцията.

Две туристки от Москва и Волгоград, Мария и Аня, се разхождат по крайбрежието на Феодосия.

"Всички са си тръгнали. Хората ни казват, че сме луди", намесва се Аня, наблягайки на бомбардировките. "Ако нямахме вяра в Бог, щеше да е ужасяващо. Когато спиш и изведнъж чуеш този шум, все едно къщата ти ще се срути върху теб. Знаеш, че нещо се случва и хората умират, но е, войната си е война. Това са трудности, които трябва да приемем", потвърждава тя.

Въпреки нарастващите трудности в Крим, няма протести: населението примирено приема ограниченията.

Тази ситуация се разпростира и в Севастопол, една от основните туристически дестинации на полуострова. „Проверете дали сладоледът не е развален. Токът се включва и изключва, а фризерите спират да работят“, предупреждава продавачка в един от магазините на брега, който все още има стоки след дългото прекъсване на тока.

Руският съюз на туристическата индустрия изчислява, че около 70% от хотелските резервации в Крим вече са анулирани. В хотел в центъра на Севастопол с повече от 300 стаи само 15 гости са регистрирани за закуска, докато в жилищната сграда в Коктебел няма нито един жител на трите ѝ етажа.

Крим е приел 6,9 милиона туристи през 2025 г.,

според местния руски губернатор, въпреки войната и факта, че пътуването до там е изпитание поради затвореното въздушно пространство. Най-бързият вариант е около 30 часа с автобус от Москва, въпреки че можете да опитате да спестите няколко часа, като летите до Краснодар, но рискувате полетът да бъде отменен поради дронове, често срещано явление в европейската част на Русия.

Сега ситуацията се е влошила и туристическият сектор се страхува да не загуби повече от четири милиона посетители тази година. Ограниченията вече са непреодолими, след като Украйна блокира пътищата за достъп: на север магистрала Р-280 се наблюдава от дронове от ново поколение, които са унищожили стотици камиони; на изток, в Керченския проток, украинските бомбардировки намалиха преминаването на фериботи и мостове, докато руският влаков трафик е ограничен само до няколко часа на ден.

Кримският мост, повреден от украински саботаж през 2022 и 2023 г., е укрепен с всякакви защитни мерки и всяко превозно средство се проверява щателно преди преминаване. Автобус може да отнеме до два часа, за да премине, като пред него има само четири превозни средства.

Анексирането на Крим от Русия през 2014 г. не беше признато дори от основните партньори на Кремъл: Китай, Иран и Казахстан. Нито от други сили на Глобалния Юг, като Бразилия, Индия и Южна Африка. След окупацията си през 2014 г. Украйна настоява за завръщането му по дипломатически канали и през 2021 г. основа Кримската платформа, политически инструмент за поддържане на международен натиск върху Москва.

Въпреки това, статутът на полуострова е едно от стотиците извинения, които Кремъл използва, за да оправдае нахлуването си в Украйна. През 2021 г. тогавашният секретар на Съвета за сигурност на Русия Николай Патрушев обяви предполагаеми "провокации, организирани от Украйна с подкрепата на Съединените щати“, при които киевски войници уж щяха да умрат, „за да послужат като претекст за военни действия" на полуострова. Това никога не се случи.

Нито тогавашният руски премиер Владимир Путин беше прав през 1999 г., когато заяви по телевизията, че Кремъл няма да застраши бъдещето на страната му и отношенията ѝ със съседите ѝ, като завладее Черноморския полуостров:

"Не искаме да вземаме Крим, това са пълни глупости. Ако започнем да вземаме неща от другите, те несъмнено ще вземат неща от нас или ще загубим нещо. Това би започнало ново разделение на бившия СССР, от което никога няма да се възстановим", заяви той.