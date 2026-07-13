Новата надпревара в космоса: Защо Европа изостава?

През последните пет години тези три държави са изстреляли стотици спътници в орбита и са похарчили приблизително 200 милиарда долара за разработване на космически програми за отбрана и разузнаване. Европа обаче, според агенцията, е спъната от междудържавни разногласия, ограничени бюджети и липса на ключова технология - достатъчен брой тежки ракети, пише Bloomberg.

През 2025 г. Европейската космическа агенция (ЕКА) изстреля само четири тежки ракети Ariane 6, всяка с товароносимост под 22 тона. Поради производствени проблеми тя може да извършва само 10 такива изстрелвания годишно, в сравнение с 15 изстрелвания на месец в Съединените щати. За сравнение, американската Falcon Heavy е почти три пъти по-мощна от европейската ракета.

На северозападния бряг на планински арктически остров, с лице към Норвежко море, се намира може би най-драматичното място за изстрелване на ракети в света.

Потокът от политически лидери, посещаващи космодрума Андоя в Северна Норвегия, показва жизненоважното му значение: това може би е най-добрият шанс на Европа да навакса в надпреварата за милитаризиране на космоса, като същевременно се освободи от зависимостта от SpaceX на Илон Мъск.

Сателитите за наблюдение, комуникации и прецизна геолокация са военна необходимост от години и нови оръжия, като орбитални прехващачи и системи за инспекция, се насочват в тази посока. Китай, Русия и САЩ влагат над 200 милиарда долара в подобни усилия, като през последното петдесетилетие извеждат стотици сателити в орбита и тестват оръжия на Земята и в космоса.

Европа не е част от тази засилваща се надпревара,

спъната от несъответстващи интереси, ограничени национални бюджети и липсата на ключов елемент от космическата технология: достатъчно тежки ракети-носители, за да извършват десетки пътувания в орбита всяка година.

Китайската ракета "Дълъг поход 5" и руските ракети-носители "Протон-М" и "Ангара А5" могат да изведат в орбита по около 25 000 килограма (55 116 паунда). SpaceX Falcon Heavy може да носи почти 64 000 кг.

Ariane 6, управлявана от френския доставчик на търговски ракети-носители Arianespace SA, може да носи около 22 000 кг, но производството на ускорители и инфраструктурата я ограничават до около 10 изстрелвания годишно.

През 2025 г. САЩ са имали средно повече от 15 изстрелвания на месец, водени от SpaceX. Преодоляването на тази разлика, като същевременно се избягва зависимостта от чуждестранна компания, е най-голямата пречка за предотвратяване на изоставането на Европа в орбиталната надпревара във въоръжаването. А това би струвало милиарди евро.

Европейските стартиращи компании се надпреварват да създадат алтернатива на американските, но са осъществени само няколко изстрелвания. Фокусът им е върху скоростта, възможността за многократна употреба и вътрешната сигурност, а не върху полезния товар, което ограничава полезността им за военните.

Една от големите надежди на Европа, Isar Aerospace SE от Германия, отложи планираната си мисия "Напред и нагоре" няколко пъти и все още не е определила нова дата. Първият ѝ опит за изстрелване преди година – единственият път, когато е направен опит за орбитално изстрелване от континентална Европа – лети около 30 секунди, преди да се разбие. Очаква се ракетата Spectrum да има полезен товар от само 1000 килограма.

Междувременно, зловеща маса от орбитални заплахи непрекъснато нараства през годините. Въпреки че разполагането на ядрени оръжия в орбита е забранено от договор, други военни действия не са извън контрол.

Някои от дейностите, свързани с отбраната, са добре известни: първият военен спътник се отправи към орбита в края на 50-те години на миналия век, а сега над главите му има повече от 600, според данни, събрани от астрофизика Джонатан Макдауъл. Концепцията за шпионски спътници, записващи изображения и засмукващи комуникационни сигнали, е добре позната.

През последното десетилетие обаче възможности, които бяха смятани за твърде скъпи или безизходни по време на Студената война, започнаха да се появяват отново.

Индия, Китай и Русия са тествали противосателитни ракети, които се изстрелват от земята. САЩ за последен път проведоха такъв тест през 2008 г., унищожавайки спътник с изстреляна от кораб ракета SM-3 Block IIA, и оттогава обявиха самоналожен мораториум върху подобни учения.

През 2021 г. Китай изстреля обект в орбита, който по-късно изглежда е разположил или изстрелял друг обект, който е паднал обратно на Земята. Анализатори заявиха, че най-вероятно става въпрос за вид система за фракционно орбитално бомбардиране, или FOBS, която извежда ядрена бойна глава в орбита, позволяваща ѝ да удари цел на Земята в непредсказуемо време и посока.

Въпреки че няма индикации за удари или манипулации, серията от маневри показва как трите водещи космически сили в света влагат ресурси и ценно маневрено гориво, за да следят отблизо орбиталните си активи. И как други държави са на тяхна милост.

В навечерието на нахлуването на Путин в Украйна в началото на 2022 г., руска кибератака срещу сателитната мрежа на Viasat Inc. деактивира модемите в цяла Европа и наруши широки комуникационни мрежи, като изведе от строя хиляди вятърни турбини в Германия. Оттогава Берлин обеща да инвестира 35 милиарда евро в отбранителни и офанзивни възможности в космоса до 2030 г.

Преди две години американският конгресмен Майк Търнър заяви, че Русия експериментира с план за поставяне на ядрени противосателитни оръжия в орбита. Идеята е била да се създаде мрежа от такива устройства, които в случай на избухване на голяма война да могат да бъдат взривени, за да унищожат или деактивират всичко в определена орбитална лента, според Джефри Луис, директор на Програмата за неразпространение на ядрени оръжия в Източна Азия в Института за международни изследвания „Мидълбъри“ в Монтерей.

Това южноамериканско местоположение за стратегическо европейско съоръжение изглежда не особено оптимално във време, когато президентът Доналд Тръмп иска да упражнява контрол от САЩ над западното полукълбо.

Това е една от причините да се развиват възможности за изстрелване по-близо до дома в континентална Европа. Нещо повече, перспективата да се зависи капацитетът за изстрелване от Мъск, чиито политически пристрастия го карат да се бори за крайнодесни алтернативи на европейските правителства, включително в Германия и Обединеното кралство, само допринася за стремежа към самостоятелност.