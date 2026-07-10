Песков: Русия е готова да постигне целите си в Украйна чрез дипломация

Русия остава отворена за постигане на целите си в конфликта за Украйна чрез мирни дипломатически преговори. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред репортери, предава ТАСС.

"Русия остава отворена за постигане на целите си чрез мирни политически и дипломатически преговори. Президентът на Руската федерация Владимир Путин запазва своята откритост", подчерта той.

Песков добави още, че киевският режим категорично не е склонен към мирен процес.

"Виждаме, че киевският режим в момента абсолютно не е склонен към мирен процес. Москва и Вашингтон поддържат работни контакти по двустранния диалог", подчерта Песков. "Руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп не са разговаряли от 4 юли, но такъв разговор без никаква подготовка може бързо да бъде договорен, ако е необходимо, допълни Песков.