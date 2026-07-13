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Нови герои и брутални каскади: Какво ни очаква в "най-добрия сезон" на "Под прикритие"? (СНИМКИ)

Радина Кърджилова и Павел Иванов влизат в престъпния свят

13.07.2026 | 15:38 ч. Обновена: 13.07.2026 | 15:40 ч. 6
Снимка: Венемира Мачева - Dnes.bg

Снимка: Венемира Мачева - Dnes.bg

Снимки: Венемира Мачева - Dnes.bg

Снимки: Венемира Мачева - Dnes.bg

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Да говориш за нов сезон на сериал, който публиката чака повече от десетилетие, без да издадеш почти нищо - това се оказа основната мисия на петима от актьорите в "Под прикритие". Михаил Билалов, Александър Сано, Кирил Ефремов, Радина Кърджилова и Павел Иванов се срещнаха с феновете на Aniventure Comic Con в специален панел с водеща Станислава Айви.

Подробностите бяха внимателно дозирани, но намеците стигнаха, за да очертаят новия сезон - завръщане към началото на престъпната групировка, познати герои в ретроспекции, нови лица в подземния свят и каскади, определени от участниците като най-мащабните досега.

Новите 12 епизода ще тръгнат по БНТ през септември. Режисьор отново е Виктор Божинов, а изпълнителен продуцент е Магърдич Халваджиян. Неговата компания "Глобал Филмс" стои зад дългоочакваното продължение на криминалната драма, а сезонът се реализира като копродукция между Falconwing Studio и Българската национална телевизия.

Скоро очакваме и първи тийзър.

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Завръщането на Джаро и Косъма няма да пренаписва събитията от предишните сезони. Героите на Михаил Билалов и Александър Сано ще се появят в ретроспекции, които ще покажат как се е зародила групировката, как са се срещнали ключовите фигури в нея и откъде всъщност е започнало всичко.

"Два типа е завръщането на герои, единия - в моя случай и в случая на персонажа на Мишо Билалов - Косъма и Джаро се завръщат под формата на ретроспекции, в сцени, в които зрителя ще добие представа за зараждането на тази групировка - как са се срещнали, как са тръгнали нещата. А другите герои, които се завръщат са тези, които са оцелели през останалите пет сезона", разказа Сано.

Такъв е случаят с Тишо Близнака. Персонажът на Кирил Ефремов е жив в света на сериала, затова ще участва и в сцените от миналото, и в събитията от настоящето.

Михаил Билалов е бил подготвен за завръщането на "Под прикритие" от около две години. Проектът е преминал през различни перипетии, но повторната среща с колегите е донесла на актьора голяма радост. Влизането отново в образа на Джаро също не се оказало трудно - по думите му подобна роля е като карането на колело и не се забравя.

Билалов обеща "много добър и рязък сезон", в който предисторията ще има важно място. Конкретните обрати обаче останаха заключени зад обичайното за продукцията мълчание.

Актьорът разказа и за скорошна среща с приятел, който гледал стари епизоди на сериала и го попитал кога са снимани. Когато разбрал, че продукцията е създадена преди около 15 години, реакцията му била проста - сериалът все още е "много як".

"Ние си вършим работата добре и сме направили максималното, за да стане добре", отбеляза Билалов.

Снимки: Венемира Мачева - Dnes.bg

Сано и Ефремов отново намериха общия ритъм

За Александър Сано една от най-хубавите страни на завръщането е възможността отново да се събере с познати колеги на снимачната площадка. Самият той също очаква да види завършения сезон, защото не знае как ще изглеждат всички сюжетни линии в окончателния монтаж. Той припомни и с Радина Кърджилова не са "нови колеги". Те са участвали заедно във филма "Тилт" - продукция, която се превръща във важен момент и за двете им кариери. Кърджилова играе Беки, а Сано влиза в образа на Дъвката.

Сред най-приятните спомени от новите снимки за Сано и Кирил Ефремов е сцена край езеро. Двамата бързо усетили познатия ритъм помежду си, а в работата имало и доста импровизации. Нямало нужда дълго да търсят отношенията между героите си - нещата просто "кликнали".

Ефремов е участвал и в създаването на новата визия на Близнака. Екстравагантният стайлинг на персонажа е негова идея, която екипът впоследствие одобрил.

"Когато един продукт е хубав и добър, той се гледа и затова зрителите ще го гледат. И шести сезон, защото го чакат с нетърпение. Направили сме всичко възможно сезонът да е по-силен от другите пет", заяви актьорът. 

Кирил Ефремов цитира и режисьора Виктор Божинов, според когото това може да се окаже най-добрият сезон досега. А когато разговорът стигна до евентуален седми сезон, актьорът шеговито призова феновете да отидат пред сградата на БНТ и да настояват денонощно.

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Радина Кърджилова влиза в свят, далечен от нейния

Радина Кърджилова е сред големите нови попълнения. Героинята ѝ е жена със съмнително минало и съпруга на персонажа на Юлиан Вергов. Повече за отношенията между двамата не беше разкрито, но актрисата определи образа като интересен и много далечен от самата нея.

За подготовката си Кърджилова е наблюдавала жени с подобен живот и е търсила примери във филми. Важна роля за изграждането на персонажа има и стайлингът.

"Тази роля беше предизвикателство за мен. Това, че си партнирам с такива актьори, само ме радва", сподели тя.

Пътят ѝ до снимачната площадка минава през сериозен кастинг, в който участват повече от 100 актриси. Радина си спомни, че в последните етапи краката ѝ буквално са треперели от напрежение. Макар персонажът да е далеч от нея като човек, по време на работата тя развила силна привързаност към героинята си.

На въпроса защо публиката трябва да гледа шестия сезон Кърджилова посочи именно новите и силно различаващи се персонажи. Сано пък беше по-категоричен - верните фенове така или иначе ще гледат, защото чакат завръщането повече от десетилетие.

Снимки: Венемира Мачева - Dnes.bg

От Гунди директно в подземния свят

За Павел Иванов шестият сезон носи съвсем различно предизвикателство от ролята на Георги Аспарухов във филма "Гунди - Легенда за любовта", с която актьорът привлече широко внимание. Сега той влиза в подземния свят, а подготовката му включвала и обучение по стрелба с пистолет.

Иванов е голям фен на "Под прикритие" още от първите сезони. Да се озове редом до част от емблематичните лица на продукцията било едновременно удоволствие и сериозна отговорност.

"Ролята е заплетена, сложна и интересна, с огромна арка и много промени, аз съм активна част от подземния свят в шести сезон и е изключително любопитно как се развива това нещо през сезона. Не е тайна, че трудът е много и коства безсънни нощи, екипът снима потоянно, дълги часове, месеци наред, но съм сигурен, че този труд ще даде своето отражение", разказа той.

Сезонът е изпълнен с тежки и сложни каскади. Павел обаче не е срещнал сериозни физически затруднения, защото зад гърба си е имал професионален екип, който подготвял и обезопасявал изпълненията.

По-силно го притеснявала отговорността да се присъедини към продукция с толкова разпознаваемо минало и вече изградена публика. Но пък колегите му от стария състав го приели гостоприемно, помагали му и направили пътя на новите попълнения значително по-лесен.

"За мен беше изключително удоволствие и забавление да участвам заедно с всички тези невероятни актьори, от които се постарах да науча повече, да взема повече. Надявам се да съм помогнал с каквото мога", каза Иванов.

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Кой ще бъде новият човек под прикритие?

Сред въпросите, които най-силно вълнуваха публиката, беше дали сезонът ще предложи нов полицейски персонаж, който да заеме мястото на силен противовес на подземния свят след комисар Попов и Мартин Христов.

Актьорите първоначално се измъкнаха с шеговитото "Не знам за какво говорите". След това Павел Иванов все пак уточни, че светът на сериала няма как да съществува без полицията. Сблъсъкът между доброто и злото остава в центъра на историята, но кой ще бъде новият човек под прикритие - или дали изобщо ще има такъв - остана тайна.

Стана ясно само, че Мартин Христов ще бъде споменат в новите епизоди. В какъв контекст обаче, актьорите не разкриха. Павел Иванов подчерта, че героят е твърде важна част от цялата история на "Под прикритие", за да бъде просто заличен.

Ивайло Захариев, който изигра Мартин, явно няма да участва в шестия сезон, заради спорът между актьора и БНТ за възнагражденията от международното разпространение на сериала.

Снимки: Венемира Мачева - Dnes.bg

Българска действителност, а не чуждо копие

Актьорите бяха попитани и доколко "Под прикритие" се влияе от западните криминални продукции.

Сано отбеляза, че чисто технически качеството на картината вече е на значително по-високо ниво. Част от техниката и възможностите, използвани отдавна в големите международни сериали, едва сега стават достъпни и за българските продукции.

По време на пандемията актьорът гледал много чуждестранни заглавия и останал с впечатлението, че част от тях са "абсолютни тъпотии, които не могат да стъпят и на малкия пръст на някои български продукции", разбира се, без да иска някой на бъде обиден. Големият пазар, с други думи, не е автоматична гаранция за качество.

Михаил Билалов постави акцента върху местната основа на историята.

"Имайте предвид, че "Под прикритие" е история, която много добре представя нашата родна българска действителност и тя много вярно пресъздава това нещо, така че няма как в нашата хайдушка страна да имитираме неща, които познаваме много добре", заяви той.

Според актьорите сериалът естествено използва познати жанрови похвати, но разказът му е свързан с българската среда - с нейните механизми, характери и противоречия.

На въпроса дали в новите епизоди преобладава драмата или екшънът те отговориха, че самите те все още не са гледали готовия сезон. Затова не могат да преценят как ще изглежда окончателният баланс. А шеговитото допълнение беше, че накрая може да се окаже и комедия.

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Джаро е можело да бъде... Попов

В края на срещата актьорите бяха попитани кой друг персонаж от "Под прикритие" биха изиграли вместо своя.

Михаил Билалов първо се пошегува: "За каквото платят."

Но след това разкри любопитен детайл - първоначално всъщност се е явил на кастинг за ролята на комисар Попов. Образът впоследствие отива при Владимир Пенев и се превръща в един от стълбовете на сериала.

Александър Сано също изненада публиката с признанието, че не е трябвало да бъде Косъма. Той обаче не издаде към кой друг персонаж първоначално е бил насочен.

Колкото до шестия сезон, актьорите останаха верни на общата си линия - достатъчно намеци, за да поддържат любопитството, но никакви съществени спойлери. Обещанието им е за предистория, нови криминални фигури, силен сблъсък между двата свята и каскади с мащаб, какъвто "Под прикритие" досега не е показвал.

Дали наистина не ни очаква най-добрия сезон?

Снимки: Венемира Мачева - Dnes.bg
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Павел Иванов Михаил Билалов Александър Сано Кирил Ефремов Радина Кърджилова Под прикритие Ивайло Захариев Мартин Христов Джаро Владимир Пенев Косъма шести сезон Емил Попов Виктор Божинов
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