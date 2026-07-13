Сашо Кадиев снима видео зад волана, полицията потропа с фиш

Актьорът и телевизионен водещ Александър Кадиев беше глобен за използване на телефон зад волана. Санкцията е в размер на 51 евро, а освен това му са отнети и 8 контролни точки. В автомобила по време на нарушението е била и дъщеря му.

Самият Кадиев разказа за случая в Instagram, където публикува видео от посещението на полицейски служители, дошли да му съставят акт.

Нарушението е извършено вчера в София. Повод за реакцията на органите на реда е клип, разпространен в социалните мрежи, на който се вижда как актьорът се снима със селфи стик, докато управлява кабриолет в проливен дъжд.

"Буря, а ние караме кабрио. И ни дреме на жилетките", казва Кадиев във видеото.

След като кадрите предизвикаха множество реакции онлайн, водещият публикува нов запис, в който обяснява ситуацията и показва пристигането на полицаите пред дома му.

"Сега записвам това видео, за да се успокоите абсолютно всички", започва той обръщението си.

По думите на Кадиев първият клип е заснет на улицата, на която живее, докато се забавлявал с дъщеря си. Той признава, че е използвал телефона зад волана, но уточнява, че не се е движил по натоварени пътища и не е шофирал с висока скорост.

"Не съм карал нито по големи пътища, нито бързо, нито съм ползвал телефона в критична ситуация, но да речем, че окей, виновен съм", заявява актьорът.

Малко по-късно в кадър се появяват служители на полицията, които му обясняват причината за посещението.

"Вчера са публикации в социалните мрежи на ваши действия, които не са разрешени от законодателството по пътищата. Съответно идваме да предприемем нашите действия съобразно закона", посочва един от полицаите.

Кадиев приема наложената му санкция и заявява, че поема отговорност за нарушението.

"Да, разбира се, поемам цялата отговорност", отговаря той.

След съставянето на акта водещият коментира, че случаят показва, че правилата важат за всички, независимо дали човекът е публично разпознаваем.

"Пак ви казвам - законът си работи за всички", подчертава Кадиев.

"Веднага дойдоха хората пред вкъщи и си ме глобяват. Това е", допълва той.

В края на видеото актьорът отбелязва, че санкцията му е наложена още на следващия ден след публикуването на клипа.

"Няма значение, че съм Александър Кадиев. Така че престанете да спекулирате с това. Ама те, щото известните... Няма известни. Идват полицаите и си ме третират като гражданин на Република България и си ме глобяват според законодателството", заявява той.

Кадиев благодари на полицейските служители за реакцията и посочва, че според него случаят показва липса на двоен стандарт.

Използването на мобилно устройство по време на шофиране създава риск за безопасността на движението. Пътните власти многократно предупреждават, че разсеяното управление е сред факторите, които могат да доведат до тежки пътни инциденти.