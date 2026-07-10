Русия бомбардира Краматорск, поне четирима загинали

Руските въоръжени сили хвърлиха днес седем въздушни бомби по град Краматорск в Донецка област, като убиха четирима души, сред които един тийнейджър, предаде Ройтерс, като се позова на управителя на източния украински регион Вадим Филашкин.

Той съобщи това в комуникационното приложение "Телеграм".

Областният управител каза, че най-малко деветима души са ранени. Той обвини Русия, че умишлено атакува цивилни.

Нанесени са материални щети на жилищен блок, магазин и частни домове, заяви още Филашкин, като публикува снимки на горящи апартаменти.

Украйна порази днес в Азовско море 18 руски плавателни съда, сред които 13 танкера, предаде Укринформ, като се позова на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Генералният щаб каза още в изявлението, публикувано във Фейсбук, че Украйна е поразила през нощта петролни обекти в Русия.