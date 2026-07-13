Пуснаха от ареста директора на ВиК - Бургас срещу 2 хил. евро гаранция

Бургаският апелативен съд освободи срещу парична гаранция директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев, който беше задържан преди седмица при акция на ГДБОП.

Служителят по инвеститорски контрол в отдел "Строителство" на дружеството Илчо Боев ще бъде под домашен арест с електронно наблюдение.

Мирчев беше арестуван заедно с още над 10 души, сред които и ръководни служители на държавното дружество. Част от задържаните впоследствие бяха разпитани и освободени.

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Според разследващите групата е действала по добре организирана схема за източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивни ремонти на кладенци и сондажи.

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Според защитата на директора Цветан Мирчев – адвокат Галина Колева, доказателствата по делото категорично не предполагат оставянето им в ареста.

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"Смятаме, че трябва да се постанови по-лека мярка и че доказателствата не са за задържане под стража", посочи Колева. На въпрос защо смята, че липсват доказателства за фиктивните сондажи, тя отговори: "Защото така сме преценили адвокатите, че няма такива доказателства". Тя бе категорична, че защитата тепърва ще изисква всякакви експертизи, тъй като делото е в много ранен етап, и подчерта позицията на клиента си, че сондажите реално са били извършени на терен.

Адвокат Пламен Найденов, който защитава служителя на ВиК Илчо Боев, изрази недоумение от арестите предвид пълната липса на техническа експертиза към момента.

"В моята практика за първи път виждам да се настоява да се вземат най-тежките ограничителни мерки по отношение на двама човека преди изготвянето на такава експертиза", заяви адвокат Найденов. Според него въпросите дали изобщо е имало сондажи и почиствания са строго специфични и изискват становище от хидроинжинери и експерти по водно строителство. "Свидетелите могат да твърдят всичко, но обективно, когато вещото лице отиде на място и провери, това е меродавното знание, което трябва да бъде сведено до съда", допълни той.

Относно отговорността на Илчо Боев, защитникът беше категоричен, че клиентът му няма общо с физическото отчитане на обектите.

"Неговата работа не е да приема работа, той приема документи", обясни Найденов. По думите му, когато дейността е извършена на терен, тя първо се констатира от началника на съответния район, от хидроинженера и от представител на изпълнителя, и едва тогава документите отиват при Боев

Случаят дойде само седмица след друга мащабна акция в Бургаска област, при която при получаване на подкуп от 8000 евро беше задържан директорът на ВиК - Несебър.

Мирчев оглави ВиК - Бургас през 2023 г., когато наследи на поста дългогодишния директор инж. Ганчо Тенев.