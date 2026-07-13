МВР: Сигналът за пастрока на Наталия е фалшив

До 10 юли включително, чрез Единния европейски номер 112 са постъпили 69 сигнала за издирването на 11-годишната Наталия Асенова, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна. Информация се подава и директно в структурите на МВР.

Полицията е извършила проверка на сигнал за забелязан мъж на територията на село Величково, като е установено, че не става въпрос за издирвания Асен Симеонов, с когото момичето е видяно за последно на 30 юни, в района на село Константиново.

От полицията допълват, че издирвателните действия по установяване местонахождението на двамата продължават активно и без прекъсване. Постъпващата информация се анализира, а действията на ангажираните екипи се планират и провеждат съобразно обстановката.

В операцията участват служители на различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и експерти. Действията се осъществяват в координация с други държавни институции и служби, както и със структури на местната власт, с използването на специализирана техника и технически средства.

При наличие на потвърдена информация за развитие по случая обществеността ще бъде своевременно информирана, допълват от дирекцията на полицията в града.

Днес пред БНТ доброволци, участващи в акцията сигнализираха, че снощи мъжът е бил забелязан в района варненското село Величково, а детето не било от дни с него.

На 3 юни бе активирана системата BG-Alert на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен, заради издирването на изчезналото 11-годишното момиче. По-късно през деня от директорът на полицията във Варна старши комисар Цветан Пировски съобщи, че след активирането на системата BG-Alert и Amber Alert в полицията са постъпили общо 12 сигнала.

Миналия понеделник в издирването се включиха още сили, като се разшири издирването на 11-годишното момиче и в съседни области.

На 8 юли вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че няма данни 11-годишната Наталия и мъжът с нея да са напуснали страната.