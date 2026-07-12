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Британската полиция арестува заподозрян за убийството на бившата министърка

Ан Уидекъм бе открита мъртва в покрайнините на националния парк Дартмур

12.07.2026 | 08:33 ч. 1
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Британската полиция съобщи късно снощи, че е арестувала в Южен Йоркшър 28-годишен мъж, който е заподозрян за убийството на 78-годишната бивша министърка по въпросите на затворите Ан Уидекъм, предаде Ройтерс.

Той е задържан в Северна Англия, на повече от 320 км от селцето Хейтор - в покрайнините на националния парк Дартмур, Югозападна Англия, където в четвъртък

бе открито тялото на Уидекъм с тежки наранявания,

посочи в изявление полицията на графствата Девън и Корнуол, отбелязва Асошиейтед прес.

„Можем да потвърдим, че тази вечер беше арестуван 28-годишен бял мъж на адрес в района на Южен Йоркшър по подозрение в убийството на Ан Уидекъм", съобщиха от полицията, цитирани от ДПА.

"Заподозреният, който е британски гражданин, в момента се намира в полицейски арест. Семейството на Ан Уидекъм е уведомено за това развитие", се казва в изявлението.

"Получихме подкрепа от Полицейската служба за борба с тероризма в Североизточна Англия и от полицията на Южен Йоркшър, които извършиха ареста от името на полицията на Девън и Корнуол. Към момента все още

няма информация, която да сочи, че това е инцидент, свързан с тероризъм,

и като полицейска служба ние запазваме водещата роля в разследването", се посочва в изявлението на полицията на графствата Девън и Корнуол.

По-рано вчера 26-годишен мъж, който беше арестуван по подозрение в убийството на бившата министърка и депутат, беше освободен от ареста и вече не е обект на разследването, съобщи тогава полицията.

Смъртта на Уидекъм предизвика шок в британските политически среди, където беше сред водещите консервативни гласове в продължение на десетилетия, отбелязва АП. Тя беше депутат в Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и заемаше различни постове, сред които и министър, отговарящ за затворите, в консервативното правителство на премиера Джон Мейджър през 90-те години. 

Уидекъм стана известна, след като напусна парламента и участва в две риалити шоута, а по-късно се присъедини към "Партията на Брекзит" на Найджъл Фараж, след което стана говорител на новоучредената му партия "Реформирай Обединеното кралство". 

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