Една от най-големите грешки на Зеленски: Хиляди на протест в защита на Михайло Фьодоров СНИМКИ

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Хиляди хора се събраха в центъра на Киев и други украински градове на 16 юли, за да поискат парламентът да преназначи Михайло Фьодоров за министър на отбраната след уволнението му.

"Преназначи!", скандираха протестиращите пред сградата на президентството в центъра на Киев, размахвайки украински знамена и плакати, критикуващи решението, пишат от Kyiv Independent.

Уволнението на Фьодоров от президента Володимир Зеленски предизвика вълна от критики от законодатели, войници, ветерани и представители на гражданското общество, които твърдят, че Украйна губи един от най-ефективните си военновременни служители без ясно обяснение.

Размишлявайки върху мандата си, Фьодоров подчерта повече от 20 основни постижения, включително прекъсването на достъпа на руските сили до системите Starlink, координирането на удари срещу руската логистика в окупирания Крим и стартирането на това, което той определи като "непопулярна, но изключително важна" военна реформа.

Министърът на вътрешните работи Игор Клименко е предложен за следващ министър на отбраната на Украйна. Назначаването му изисква одобрение от парламента, но няколко депутати от управляващата партия "Слуга на народа" изразиха несъгласие.

"Клименко може да няма достатъчно гласове", каза депутат от управляващата партия "Слуга на народа" пред Kyiv Independent, пожелал анонимност. "Не става въпрос дори за Фьодоров. Хората са натрупали разочарование и умора, а оставката на Фьодоров може да предизвика неочаквани социални сътресения."

Депутатът Микита Потураев заяви, че възнамерява да подаде оставка в знак на протест срещу решението. Той предполага, че Зеленски може да не преразгледа и да подкрепи преназначаването на Фьодоров.

Много демонстранти заявиха, че уволнението е подкопало доверието в реформите, които според тях Фьодоров е започнал да прилага

29-годишната Татяна Богдановска, чийто 22-годишен брат Константин Камински, с позивен "Кастет", беше убит в битки в Харковска област през 2022 г., каза, че разглежда решението като предателство към онези, които са пожертвали живота си, защитавайки Украйна.

"Брат ми умря, вярвайки, че тази страна ще стане различна", каза Богдановска пред Kyiv Independent. "Ако правителството беше инвестирало по-рано в технологии и беше подкрепило армията по начина, по който трябваше, може би той щеше да е още жив."

Тя твърди, че Фьодоров е започнал да модернизира украинската армия, като инвестира в технологии и се справя с дълбоко вкоренената корупция.

"През последните шест месеца той постигна резултати, които войниците подкрепиха", сподели момичето. "Той започна да променя система, която е много стара и много корумпирана. Може би някой в ​​правителството не е готов за тези промени. Но ние сме - и затова сме тук."

Богдановска сравни уволнението на Фьодоров със замяната на бившия главнокомандващ Валерий Залужни, казвайки, че и двете решения са взети, след като длъжностните лица са спечелили широко обществено доверие.

Сред протестиращите беше 25-годишният Георгий Павлюченко, който определи решението като "една от най-големите грешки", направени от правителството от началото на пълномащабното нахлуване на Русия.

"Трябва да направим всичко възможно, за да запазим армията си силна", каза Павлюченко. "Едно от тези решения е връщането на Фьодоров."

Той каза, че лидерството на Фьодоров се откроява заради готовността му да възприема иновациите и да поддържа тесни връзки с войските на фронтовата линия.

"Той е млад, иновативен е и мисля, че все още има връзка с войниците и с обикновените хора", допълни Павлюченко. "Клименко представлява старата съветска система, която трябва да се промени."

Демонстрациите останаха мирни, като протестиращите призоваха законодателите да отхвърлят номинацията на Клименко и да отменят решението на Зеленски.

Войници и експерти по отбраната се опасяват, че реформите ще се забавят

Павло Казарин, сержант от 104-та бригада за териториална отбрана, нарече решението "абсолютно озадачаващо", отбелязвайки, че всяка промяна в ръководството на министерството е довеждала до застой в разработването на политики със седмици или повече. Фьодоров е третият човек, заемал поста през последната година.

"Ако имаше оплаквания относно работата на Фьодоров и ефективността на министерството по време на неговия мандат, това пренареждане щеше да бъде разбираемо", каза Казарин пред Kyiv Independent. "Но нямаше такива."

Той отдаде заслуга на мандата на Фьодоров за прекъсването на достъпа на руските сили до Starlink и предупреди, че отстраняването му ще се разглежда като доказателство, че "консерватизмът" и "липсата на реформи" са най-сигурният начин служителите да останат на власт.

Уволнението също така накара Серхий Стерненко, виден украински активист и блогър, който беше назначен за съветник на Фьодоров по войната с дронове през януари, да обяви, че се оттегля от тази позиция.

"Михайло Фьодоров е най-добрият министър на отбраната в цялата ни история", написа той, благодарейки му за "лидерството и службата му".

Той посочи обединяването на наземните контролни станции за оптични дронове и повишаването на класирането на отделните бригади като конкретни постижения под ръководството на Фьодоров, дори когато "бюрократичните пречки" блокираха други реформи.

"Жалко е", добави той, "че днес нашата държава е много по-далеч от победата."

Сергий "Светкавицата" Бескрестнов, друг виден съветник на Фьодоров, каза, че вече не заема поста, благодарейки на министъра на отбраната за работата му.

"За мен беше чест да бъда част от екипа на Фьодоров. Имахме толкова много планове и идеи за бъдещето, но, за съжаление... не мога да говоря за личните си предизвикателства или за проектите, които няма да мога да завърша сега. Някой друг ще трябва да продължи да работи по тях. Войната все още продължава", написа Бескрестнов във Facebook.

Богдан, офицер от украинските въоръжени сили, предложи по-премерен поглед. Той каза, че министерството на Фьодоров е направило "някои грешки" под натиск от генерали, но го нарече единствения министър, "който поне се е опитал да реформира армията" със "свежи идеи и здрави принципи", дори ако изпълнението не е било достатъчно - отбелязвайки, че офицерите са "задушили" опитите му да преразгледа политиката за персонала на армията.

Той каза, че е по-притеснен от съобщенията, че министърът на вътрешните работи Игор Клименко, който е служил в националната полиция на Украйна, може да поеме министерството на отбраната.

"Аз лично изобщо не вярвам на полицията и не мога да си представя полицай да служи като министър на отбраната", каза той. "Страхувам се, че това ще доведе до упадък."

Анатолий Храпчински, украински експерт по авиация и бивш офицер от украинските военновъздушни сили, заяви, че "съжалява, че такъв човек е отстранен" от министерството, наричайки Фьодоров рядък служител със "стратегическа визия и гъвкав подход". Той посочи работата на Фьодоров по изграждането на цифровите платформи Reserve+ и Army+ и каза, че одит на обществените поръчки, който той е стартирал в министерството, е намалил цените с "16 до 20%" - ход, който Храпчински предполага, че може да му е коствал съюзници.

По отношение на съобщенията за разрив с главнокомандващия Александър Сирски, Храпчински беше директен:

"Зеленски отстрани най-добрия човек и остави по-лош". Той предупреди, че промяната може да удари морала в редиците: "Когато бъде назначен компетентен министър, който започва да прилага реформи, само за да бъде отстранен след известно време, настроението в окопите се променя".

Мария Берлинска, ветеран и съосновател на инициативата Victory Drones, отиде по-далеч, наричайки хода една от "най-големите грешки" на Зеленски.

Тя каза, че технологичният дефицит на Украйна спрямо Русия е нараснал толкова тежко, че "обикновеното добро управление вече няма да помогне", сравнявайки ситуацията с напреднало заболяване, изискващо специализирана намеса, а не рутинно лечение.

"Цената ще бъде животът и здравето на стотици хиляди хора", каза тя пред Kyiv Independent. "Стотици хиляди, ако не и повече."

Дария Каленюк, съосновател и изпълнителен директор на Центъра за борба с корупцията, разкритикува решението, казвайки пред Kyiv Independent, че вярва, че "цялата оставка на правителството е замислена от Зеленски единствено, за да отстрани Фьодоров".

Антон Скоп-Билонижко, съосновател на неправителствената организация за набиране на средства за военни цели "Опора Поруч", нарече решението "много странно", казвайки, че Федоров е "доказал своята ефективност, честност и отдаденост на украинския народ", откакто се е присъединил към екипа на Зеленски през 2019 г. Отстраняването му сега, на мнение е той, е "крачка назад от това, което сме започнали."