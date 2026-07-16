Чревни инфекции, кърлежи и опасни бактерии: какви рискове крие лятото

Епидемиологът доц. Христиана Бацелова каза за Bulgaria ON AIR, че в градска среда може да има чревни инфекции, марсилска треска при ухапване от кърлеж, варицела продължава да се разпространява.

На морето може също да има чревни инфекции, салмонелози с недобре термично обработени яйца, яйчни кремове, миди, стриди, даде пример тя.

По морето бактериите вибриони също създават риск от заразяване, предупреди доц. Бацелова и препоръча, ако имаме открити рани и скорошни татуировки, да ги покрием с водоустойчиви лепенки.

"По планинските райони има риск от хеморагична треска с бъбречен синдром. Родопите са едно такова характерно място на тези хантавируси. Те са различни от онзи, който предизвика заболяване в круизния кораб", заяви още доц. Бацелова в "България сутрин".

Тя подчерта, че е важно да се спазва добра хигиена, да не се оставя на открито непредпазена храна, да не се пие вода от поточета и рекички, да не се мият зъби със събрана някъде вода.

"До 1500 метра височина се разпространява лаймска болест, кърлежите са активни, важно е да се ползват репеленти, панталони в чорапите, за да не проникне кърлеж, изтъкна епидемиологът. Ако родителите забележат, че симптоматиката не се подобрява, трябва да потърсят лекар. При чревните инфекции дехидратацията при децата може да доведе до тежко състояние. При лицата над 65-годишна възраст също е рисково", каза доц. Бацелова.

Епидемиологът посочи, че Ковид-19 се разпространява целогодишно, но в момента не създава проблем в България.

"Обикновено се характеризира със силни болки в гърлото и хрема. При него нещата започват по-бавно", поясни доц. Бацелова.

Тя съветва антибиотична терапия да се прилага само след назначение от инфекционист или общопрактикуващ лекар.

Доц. Бацелова апелира за спазване на стриктна хигиена и да внимаваме каква храна консумираме, както и къде я консумираме.