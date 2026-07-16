Русия остана без бензин: опашки с часове, лимити за зареждане и тревожно предупреждение: "Може да останем без хляб"

Преносими тоалетни до опашките от коли, превозни средства, бутани на ръка, сблъсъци за гориво и казаци, регулиращи колонките, очертават една обстановка, която не е тази, която Путин обеща през 2022 г.

"Русия е бензиностанция, маскирана като държава" – това е една от презрителните фрази, които Москва чува, откакто се изправи срещу Запада, анексирайки Крим. Дванадесет години по-късно презрителното клише към руската държава се завръща като жестока ирония: петролната сила, която нахлу в Украйна, започва да изпитва проблеми с пълненето на собствените си резервоари. В Русия бензинът се търси в чатове, на импровизирани карти, в групи на шофьори, в ревюта на приложения и във видеоклипове, заснети тайно до бензиностанции, където служителите повтарят, че не може да се снима, защото това е "стратегически обект". Преносими тоалетни до опашките, коли, бутани на ръка, и казаци, регулиращи колонките, очертават една руска тилна линия, която не е тази, която Путин обеща през 2022 г., пише испанският El Mundo.

В Москва, където в продължение на седмици кризата изглеждаше като нещо, свързано с Крим, Сибир или граничните региони, опашките стигнаха до бензиностанциите на изхода към дачите. На някои бензиностанции в столицата чакането е около час; на други табелата с цените все още свети, но има само дизел или изобщо нищо.

Путинизмът десетилетия наред ограничаваше политическите свободи, но руснаците прегърнаха други, които също бяха забранени в миналото, като възможността да консумират или свободата на придвижване. Колата, символ на личната свобода в постсъветска Русия, в наши дни е блага, обвързана с опашки, разрешителни, слухове и резервации.

Според данните на ВЦИОМ, руския държавен институт за обществено мнение, доверието в президента Владимир Путин е спаднало с 3,4 пункта за една седмица, достигайки 73,3% – най-бързият спад от началото на войната.

Украинските атаки срещу рафинерии, складове и маршрути за доставки са предизвикали ограничения, опашки и проблеми със снабдяването в десетки региони. Крим остава най-видимият случай, но кризата с горивото се е разпространила в голяма част от Русия и от дни насам е достигнала и Москва. В социалните мрежи се разпространяват снимки с редици от автомобили, спрели за часове, преносими тоалетни, поставени до опашките, шофьори, които споделят вода и храна, полицаи, регулиращи движението на смени, и казаци, мобилизирани, за да предотвратяват сблъсъци на бензиностанциите.

В Русия винаги се смесват прояви на "спасява се, който може" с проблясъци на другарство: когато на някого му свърши бензинът, докато чака на опашката, останалите заедно бутат колата му.

Над 40 региона обявиха ограничения от някакъв вид;

ако се прибавят местните затваряния на бензиностанции, неофициалните ограничения и конкретните мерки на веригите, независимите медии вече оценяват засегнатите региони на около 75, което обхваща практически цялата страна. В Курск, Брянск, Тамбов и други райони е ограничено или забранено пълненето на кани. В Самара бяха наложени ограничения до 40 литра бензин и 100 литра дизел за леки автомобили за период от две седмици. В Липецк беше определен лимит от 30 литра на автомобил. На други места властите намалиха продажбата на частни лица до 15 литра на зареждане, като горивото се налива само директно в резервоара на колата.

Всички тези мерки целят да ограничат изкупуването на запаси, но в някои райони разминаването между потреблението и производството е влязло в порочен кръг. Шофьорите се опитват да натрупат гориво за бъдеща употреба; властите се опитват да го предотвратят с ограничения на кола, забрани за кани и наблюдение на колонките. Тези ограничения предизвикват още по-големи опашки и убеждават други шофьори, че кризата вече е започнала. Причините за гнева на гражданите се натрупват: местните медии съобщават, че има бензиностанции, където длъжностни лица, държавни служители и определени служби се обслужват извън опашката.

Недостигът също така разкрива система от привилегии. Докато гражданите и частните фирми понасят опашки и ограничения, хора от държавни органи, силите за сигурност и сектори, считани за стратегически, запазват преференциален достъп до гориво, без да чакат на опашка. Telegram се превърна в паралелна мрежа, където шофьорите споделят кои бензиностанции все още се зареждат, намират гориво или го препродават на цени, значително по-високи от официалните.

Производството на бензин в Русия е спаднало през седмицата от 15 до 21 юни с около 25% спрямо дневната средна стойност за юни 2025 г., според източници от индустрията, цитирани от Ройтерс.

Междувременно председателката на Сената, Валентина Матвиенко, призова руснаците „да не драматизират“. На улицата обаче нещата се възприемат по друг начин.

На 28 юни Путин най-накрая призна, че има проблеми с доставките. Оттогава правителството премина от отричане на сериозността на кризата към призиви за търпение и представяне на недостига като временно жертвоприношение, произтичащо от войната и украинските атаки. Но депутатката Нина Останина обвинява властите, че прикриват истинския мащаб на кризата. Реколтата също зависи от дизела и бензина, а Кремъл вече не може да третира проблема като въпрос, засягащ само нервни шофьори. Представители на селскостопанския сектор вече предупреждават, че липсата на гориво може да доведе до загуби, ако доставките не пристигнат навреме за жътвената кампания.

Черният пазар вече започна да определя цената на тревогата. Според местните медии цената на литра се е повишила от 1,70 евро в началото на седмицата до почти четири евро в края ѝ.

Правителството вече временно разреши бензин и дизел с по-високо съдържание на сяра, за да увеличи предлагането. Кризата принуди Русия да избира между недостиг и гориво с лошо качество.

Крим беше лабораторията на кризата.

Проруските власти спряха свободната продажба на гориво на частни лица и фирми и запазиха доставките за държавни служби и критични нужди. Бяха наложени ограничения от 20 литра, продажби с талони, ограничения за обществения транспорт, съкращаване на работното време в магазините и мерки за икономия в ежедневието. В Севастопол, според Росстат, цената на бензина се повиши с 30% за една седмица.

От студения Иркутск идват може би най-суровите преживявания от тази криза, произтичаща от войната на Путин. Това е нефтен регион с рафинерия в Ангарск, но в опашките хората чакаха до 18 часа. На един път линейка, превозваща жена в родилни болки от Байкалск към Иркутск, трябваше да бъде ескортирана от пикап с барел бензин: бебето се роди по пътя. В друга опашка едно семейство с баба и осемгодишно дете остана блокирано шест часа в задръстване, предизвикано от чакането на бензиностанция. В края на юни местните вече не искаха само бензин: искаха вода, храна, медицински пунктове и нещо повече от тоалетни до редиците от коли.

В Анапа, руския курорт на Черно море, реакцията дори придоби характер на мярка за обществен ред. Местните власти прибегнаха до казаци и доброволци, за да подредят опашките, да предотвратят конфликти и да попречат на шофьорите да пълнят туби. Ограничението е 20 литра на кола. Администрацията се похвали, че е съкратила чакането от до четири часа до 30 или 40 минути. В Иркутск, междувременно, жителите организират чатове, за да разберат къде да заредят, а някои призовават за наказание на спекулантите, които пълнят туби и бутилки с вода, за да продават бензин на цени като злато. През последните седмици тези канали се умножиха и Telegram се утвърди като основното място за среща, където да се откриват бензиностанции с наличност или да се купува гориво извън официалните канали.

"Ако честотата на атаките не намалее, а причинените от тях щети се увеличат, везните ще се наклонят в полза на Киев, което е точно това, което се случва в момента", обяснява Сергей Вакуленко, анализатор от Центъра "Карнеги" за Русия и Евразия. "Всичко зависи от това дали Украйна е в състояние да поддържа интензивността на атаките си, или дори да я увеличи."

В Русия бензинът се продава на домакинствата на цена, по-ниска от реалната пазарна цена, което стимулира потреблението и затруднява поемането на удара. Тъй като няма достатъчно бензин, правителството е принудено да го разпределя на дажби и да го купува отвън – от приятелски държави или от посредници, които рафинират руски суров нефт и го връщат преработен в гориво. Но тези вносове не се вписват добре в системата на вътрешните субсидии и могат да се окажат скъпи.

В същото време Русия трябваше да намали износа на горива към няколко съседни държави, за да даде приоритет на вътрешното снабдяване. Рафинерията в Капотния, Москва, повредена при две атаки с украински дронове, може да не възобнови производството си тази година. Русия, един от най-големите световни износители на петрол и нефтопродукти, се наложи да организира морски внос на бензин, да поръча 50 000 тона от Казахстан и да получи пратки индийски бензин, продадени чрез посредници.

Тя също така е увеличила покупките от Беларус, за да облекчи натиска върху вътрешния пазар.

Бензинът е новият социален термометър в Русия. Кризата вече започна да променя поведението на хората. В Москва е отбелязано увеличение на търсенето на китайски електромобили и хибриди. Един дилър, който преди продаваше по два-три електромобила на месец, казва, че сега продава по два-три на ден, според Ройтерс.