Какво може да принуди Путин да седне на масата за преговори за Украйна?

От няколко седмици насам наблюдаваме поток от съобщения, в които се твърди, че подкрепата за руския президент Владимир Путин сред руския елит и обществеността намалява. Те съвпадат с новини за широко разпространена тревога в Русия относно нарастващия брой успешни украински удари дълбоко в територията на страната, включително в Москва. Това съчетание от събития открива нови възможности за Съединените щати и Европа, особено ако те успеят да се организират така, че да се възползват от слабостите в настоящата военна стратегия на Путин, която разчита в голяма степен на ракетни удари, които при наличието на подходяща отбрана могат да бъдат неутрализирани. Новините от срещата на върха на НАТО са обещаваща стъпка в тази посока, особено обещанието на президента Доналд Тръмп да предостави на Украйна лицензионно споразумение за производство на противоракетни системи Patriot, пише за TNI Джон Маклафлин, професор в Училището за напреднали международни изследвания "Джонс Хопкинс".

Що се отнася до недоволството от Русия на Путин, най-скорошният знак е обширното интервю в The Economist с най-известния руски индустриалец, "краля на торовете" Андрей Мелниченко. Решението му да се изкаже е толкова поразително, колкото и мрачните сценарии, които той очертава за Русия, ако войната се проточи и нищо не се промени във вътрешната политика. Той внимателно избягва да призовава за смяна на режима, но оценява, че без политики, които да се фокусират повече върху благосъстоянието на гражданите и да представят по-предвидимо, по-малко враждебно лице пред света, Русия би могла да изпадне в хаос или в някаква безсилна васална зависимост от Китай или Запада.

В статия в The Economist, написана от анонимен бивш висш служител в руското правителство, без да предсказва краткосрочен крах на режима на Путин, "Анонимният" твърди, че руснаците започват да "си представят бъдеще без него". Авторът посочва, че причините са много, включително нарастващите разходи за война, която Русия не печели. Но основната идея е, че руските елити виждат как ползите от лоялността им се стопяват и че руснаците като цяло чувстват, че преживяват „репресии без цел“. Опитът на правителството да отнеме милиарди в активи от най-известния селскостопански бизнесмен в страната, арестуван през март 2025 г., със сигурност подхранва това усещане.

Подобни съобщения се промъкват и в издания, които твърдят, че разполагат с добре информирани официални източници в Русия. "Медуза", медия, управлявана от Латвия от руски журналисти-дисиденти, цитира източници от президентската администрация, законодателната власт и регионалните правителства, които казват, че са разочаровани, че войната не е приключила през 2024 г. Те са "уморени" от войната и смятат, че Путин няма ясна визия за периода след войната.

До известна степен това се уравновесява от значителна група, която изразява недоволството си по различен начин. Те искат да водят войната по-агресивно. Те не са против войната, но са разочаровани от липсата на личен състав и материални ресурси. Те подкрепят по-нататъшна мобилизация и преминаване на страната към още по-военно състояние - и по този начин също са дълбоко недоволни от начина, по който Путин управлява конфликта.

Вероятно нищо не е предизвикало по-широко разпространено недоволство в Русия от забраната на приложението „Telegram“ от страна на режима и строгите ограничения в интернет. Те са сред малкото канали за относително свободно изразяване и достъп до външна информация, като в същото време улесняват ежедневните дейности в едно общество, изпълнено със стрес. Някои руснаци се опасяват, че подобни ограничения "ги подготвят за модел на интернет, подобен на този в Северна Корея".

Общественото мнение в Русия винаги е трудно да се прецени. Въпреки това най-надеждните от наличните проучвания потвърждават общата тенденция, очертана от "Анонимен" и независими журналисти, които все още имат достъп до Русия. Сравнително независимите проучвания на "Левада Център" показват, че подкрепата за войната е спаднала до най-ниското си ниво – 24 процента, въпреки че подкрепата за самата армия и за изход, благоприятен за Русия, остава висока.

Друго проучване, този път от социологическа агенция, работеща за Кремъл, според съобщенията показва най-ниското доверие в Путин от 2022 г. насам.

Как се отразява на всичко това ситуацията на фронта? Голяма част от западната общественост се придържа към мнението, че динамиката се е променила в полза на Украйна. Украйна със сигурност се справя по-добре, но нарративът за промяната в динамиката прекалено опростява ситуацията.

Без съмнение настроението в Русия се е влошило поради способността на Украйна да нанася дълбоки и разрушителни удари в руска територия с модерни дронове, тъй като такива атаки са извели от строя около 20 процента от рафиниращите мощности на Русия. Но експертите, които проследяват териториалните придобивки и загуби, предлагат противоречиви оценки, като едни посочват значителни руски загуби, а други – скромни придобивки.

Основната причина за това е, че тактиките за проникване и от двете страни са създали променлива „сива зона“ на терен и са нарушили традиционната концепция за фронтова линия; ако проникнатата територия се счита за контролирана (както правят Русия и някои експерти), това изглежда като придобивка, макар и да е временно. Ако руското проникване се счита за загуба за Украйна (както прави Киев), картината е различна.

Ако разгледаме данните за последните три месеца, никоя от страните не е показала способност да промени картата в стратегически мащаб. Въпреки това Украйна печели стратегическо предимство, като засилва икономическия и политическия натиск върху Русия, докато издържа на ситуация на терена, която прилича на люлка – ситуация, която се влошава от недостига на личен състав, който вероятно ще се превърне в по-голяма уязвимост, ако Путин успее да продължи войната достатъчно дълго.

От чисто военна гледна точка е малко вероятно в близко бъдеще да станем свидетели на решаващ пробив от която и да е от страните.

И така, какво означава всичко това? Наистина ли нещо се е променило? В крайна сметка онези, които губят доверие в Путин или са отегчени от войната, казват, че Путин вероятно ще оцелее. И няма сигурност, че руските сили, затънали в Украйна, са изложени на опасност от решително поражение. Изкушаващо е да се каже, че просто преминаваме през поредния преходен епизод и че до есента ще се върнем към това, което често се нарича "статични сражения", без да се вижда край.

Все пак е възможно че четири години по-късно сме достигнали нещо като повратна точка. Основната ѝ характеристика може да е нещо важно и ново в Русия: усещането, че недостатъците на репресивните мерки са започнали да надделяват над ползите.

Не е ясно дали подобните недоволства са близо до критичната маса – тоест до точката, в която подкрепата за един лидер просто и внезапно се срива. Срещу това стои мощният репресивен апарат, с който Путин разполага, за да открива и неутрализира несъгласието. В политическия анализ най-трудното нещо, което може да се прецени с увереност, е моментът, в който постепенната промяна – това, което според мен наблюдаваме в Русия – достига критична маса и предизвиква решителна промяна. Когато се изненадваме, че такива промени настъпват, обикновено е защото те са почти невъзможни за точно предсказване.

Путин е показал в миналото – и отново в момента – че отговорът му на отслабващата подкрепа в Русия е ескалация в Украйна.

Той прави това чрез засилване на бомбените, ракетните и дроновите атаки срещу Украйна. Прави го, за да създаде за вътрешната си аудитория спектакъл, който изглежда като победа.

Така че, ако тук има възможност за американската политика, тя е потенциалът да се попречи на способността на Путин да прави това.

Двата критични елемента за такава стратегия на САЩ са засилената противовъздушна отбрана на Украйна, съчетана с подобрени възможности за удари със средно разстояние, които да помогнат за неутрализиране на средствата, с които Путин провежда атаките си.

Помощта за Украйна, разбира се, е стандартната оценка за прекратяване на войната, така че това не е нова идея. Но новото е уникалното съчетание на всички тези фактори – вътрешните проблеми на Путин, нуждата му от зрелища, нерешената ситуация на място. Взети заедно, те създават особено благоприятен момент за действие от страна на Запада. Сега е моментът САЩ и Европа да положат максимални усилия за укрепване на най-важните инструменти на Украйна. Това дава най-голяма надежда да се осуети настоящата стратегия на Путин и да се подхрани недоволството в Русия от неговото управление.

Украинската противовъздушна отбрана заслужава най-висок приоритет, а системата Patriot все още е златният стандарт. Тези системи, разбира се, са скъпи – около 1 милиард долара на система и 4 милиона долара на ракета – и са в недостиг. В момента Украйна разполага с осем системи, доставени от Съединените щати, Германия и Нидерландия. Украинският президент Володимир Зеленски заявява, че му трябват 25 за адекватно покритие.

Обещанието на Тръмп да предостави на Украйна отдавна очакваното споразумение за лиценз за производство е добре дошла новина в Киев. Това е стратегически важно, но предимно като политически сигнал за подкрепата на САЩ; то няма да има незабавен оперативен ефект върху кризата с прехващачите през 2026 г., когато разходите по време на периоди на интензивни атаки се оценяват на 100 прехващача на месец. Освен това не стана веднага ясно дали Тръмп има предвид само противоракетни ракети, по-широката система „Патриот“ или някакъв друг вид производство в Украйна, Европа или и двете.

След това има и огромната сложност при производството на цялата система, което включва интегрирането на компоненти, произведени от поне три корпорации - "Локхийд", „RTX“ и "Боинг" — като някои части изискват повече време от други за производство и интегриране (проблем, който допринася за забавяне при окончателното сглобяване).

Това почти със сигурност означава, че празнината между настоящия момент и пускането на каквато и да е украинска производствена линия все пак ще трябва да бъде запълнена чрез трансфери, покупки от съюзниците и приоритизиране. Ускоряването на производството и/или събирането на около 17–18 ракети „Патриот“ от 19-те държави, в които системата е в експлоатация, би било огромно предизвикателство за американската промишленост и дипломация – както и за отбранителната промишлена база на Украйна – но не и непреодолимо.

Ако президентът Тръмп търси ефект, трудно е да си представим по-значимо постижение на днешната международна сцена от осъществяването на това.

Не трябва да си правим илюзии, че дори това би накарало Путин да се откаже от целите си в Украйна или да предизвика смяна на режима в Русия. Но би могло да задълбочи дилемите му, да стесни възможностите му и да наклони везните в посока привличането му към масата за преговори в търсене на изход, който да запази достойнството му. След това ще дойде ред на дипломацията – американска, европейска или комбинация от двете – за не по-малко предизвикателната задача да се гарантира териториалната цялост на Украйна в бъдеще чрез възпиращи мерки и гаранции за сигурност.