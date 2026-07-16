Върховната рада одобри Сергий Корецки за нов премиер на Украйна

Върховната рада на Украйна одобри предложението на президента Володимир Зеленски за назначаването на Сергий Корецки за нов министър-председател на страната, предадоха световните агенции и Укринформ.

289 народни представители са гласували в подкрепа на назначението му.

Корецки става четвъртият министър-председател по време на президентството на Зеленски, като заменя Юлия Свириденко, която заемаше поста малко по-малко от една година.

Корецки е на 48 години и е роден в Луцк. Той е предприемач и мениджър с богат опит в нефтената и газовата индустрия. Преди назначението си беше главен изпълнителен директор на групата „Нафтогаз“.

През 2006 г. се кандидатира за депутат във Върховната рада и във Волинския областен съвет от листата на Народния блок на Литвин.

През 2007 г. Корецки става главен изпълнителен директор на управляващата компания на групата „Континиум“, длъжност, която заема до 2013 г. По това време холдингът обединява над 200 компании в Украйна, включително веригата бензиностанции ВОГ, млечната компания „Халихина“, Херсонската петролна рафинерия, марката сирена „Комо“, електроразпределителното дружество „Волинобленерго“ и множество други предприятия.

През 2013 г. е назначен за главен изпълнителен директор на веригата бензиностанции ВОГ.

През 2019 г. Корецки основава компанията „Идеалист кофи“.

През ноември 2022 г. е назначен за ръководител на държавната петролодобивна компания „Укрнафта“ и на нефтопреработвателната компания „Укртатнафта“, след като те преминават под държавен контрол. Под негово ръководство „Укрнафта“ се превръща от губещо дружество, натрупало над 10 млилиарда гривни загуби между 2013 и 2022 г., в едно от най-печелившите предприятия в Украйна, отчитайки обща нетна печалба от 40 милиарда гривни през 2023–2024 г.

През май 2025 г. Корецки става председател на Управителния съвет на „Нафтогаз Украйна“, след като печели конкурс за поста. Групата „Нафтогаз“ приключва 2025 г. с приходи от 270,9 милиарда гривни, което представлява увеличение с 5,7% спрямо 2024 г.

Както беше съобщено по-рано, на 14 юли Върховната рада одобри оставката на министър-председателя Юлия Свириденко. С нейната оставка автоматично беше освободен и целият министерски съвет.

На сутринта на 15 юли парламентарната група на партията „Слуга на народа“ проведе среща с Корецки, за да обсъдят неговата визия за работата на кабинета и структурата на бъдещото правителство.

По-късно същата вечер президентът Зеленски официално внесе кандидатурата на Корецки във Върховната рада за одобрение.

Президентът на Украйна изтъкна богатия опит на Корецки в областта на енергетиката и каза, че той е в най-добра позиция предвид този опит да подготви страната за следваща зима в условия на война, отбелязва Асошиейтед прес.

Гласуването за нов премиер на Украйна става момент, в който в различни украински градове в това число и в Киев има протести срещу това, че досегашният министър на отбраната Михайло Федоров беше отстранен от поста му.

Днес стана ясно и че Федоров е отказал оферта на Зеленски да заеме пост на негов съветник, предаде Ройтерс.

Бившият министър на отбраната заяви пред репортери, че има разногласия с Олександър Сирски, който е начело на украинските въоръжени сили и когото той обвини в блокиране на инициативи на министерството на отбраната, което ръководеше.

(БТА)