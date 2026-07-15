Френски политик: България затръшна вратата пред лицето на Макрон

Френският политик Флориан Филипо нарече излизането на България от „коалицията на желаещите“ „прекрасна новина за света“ и „бедствие“ за френския президент Еманюел Макрон и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен. Филипо коментира изявлението на българския премиер Румен Радев, който обяви предния ден , че София напуска коалицията, подкрепяща военната и финансова помощ за Украйна.
"България затръшна вратата пред лицето на Макрон", написа лидерът ан партия "Патриоти" в социалната мрежа Х.
La Bulgarie claque la porte au nez de Macron ! ⤵️
Macron pensait faire le malin avec son défilé euro-ukrainien du 14 juillet : eh bien très mauvaise surprise pour lui ce jour avec l’annonce par le 1er ministre de Bulgarie que son pays quittait la Coalition des Volontaires !
➡️… pic.twitter.com/nQ3F0dq8DN— Florian Philippot (@f_philippot) July 15, 2026
Според него Макрон "си е помислил, че може да му се подиграе с евроукраинския си парад на 14 юли". В публикацията си Филипо цитира Радев, който казва, че "решението на този конфликт не е в удължаването на военния път, а в силна дипломатическа мисия, която ще сложи край на ескалацията".
Политикът отбеляза, че думите му "рискуват да бъдат тълкувани като вътрешна намеса", защото критикува правителството и ЕС.
По-рано списание Der Spiegel писа, че коалицията на желаещите има все по-малко държави, искащи да помогнат на Киев.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.