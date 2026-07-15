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Френски политик: България затръшна вратата пред лицето на Макрон

Рискуват да бъдат тълкувани като вътрешна намеса

15.07.2026 | 18:00 ч. 147
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Френският политик Флориан Филипо нарече излизането на България от „коалицията на желаещите“ „прекрасна новина за света“ и „бедствие“ за френския президент Еманюел Макрон и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен. Филипо коментира изявлението на българския премиер Румен Радев, който обяви предния ден , че София напуска коалицията, подкрепяща военната и финансова помощ за Украйна.

"България затръшна вратата пред лицето на Макрон", написа лидерът ан партия "Патриоти" в социалната мрежа Х.  

Според него Макрон "си е помислил, че може да му се подиграе с евроукраинския си парад на 14 юли". В публикацията си Филипо цитира Радев, който казва, че "решението на този конфликт не е в удължаването на военния път, а в силна дипломатическа мисия, която ще сложи край на ескалацията".

Политикът отбеляза, че думите му "рискуват да бъдат тълкувани като вътрешна намеса", защото критикува правителството и ЕС.

По-рано списание Der Spiegel писа, че коалицията на желаещите има все по-малко държави, искащи да помогнат на Киев.

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Тагове:

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