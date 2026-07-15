Край на досадна битка за 4 зодии в края на юли 2026 г.

През последната година изглеждаше, че всичко, което правехме, е борба. За щастие, до края на юли тази болка и фрустрация най-накрая приключват.

Това е така, защото Северният кармичен възел най-накрая напуска Риби, след като му причини година и половина травмиращи кармични цикли. От януари 2025 г. този транзит ни научи много за това как да се освободим от контрол. Не беше лесно, но тъй като Северният кармичен възел се премества във Водолей на 26 юли, най-накрая можем да си отдъхнем.

А ето и кои 4 зодиакални знака ще си отдъхнат в края на юли 2026 г.:

Риби

От любовния ви живот и приятелства до кариерата и финансите ви, последната година и половина честно казано беше пълна с борби. Наистина изглеждаше сякаш не можете да си починете, Риби. И вие не си го въобразявате – преживели сте повече битки от всеки друг зодиакален знак през този период.

Северният зодиакален възел е свързан с предназначението на вашата душа и кармичните уроци, които трябва да научите. Той е във вашия знак от почти две години, което е направило живота ви невероятно труден. Може би сте чувствали, че колкото и да сте се опитвали, не сте в състояние да привлечете нещата, които искате, независимо дали е връзката, която желаете, или успехът, за който копнеете.

Но на 26 юли Северният възел най-накрая преминава във Водолей, позволявайки на този досаден период да приключи за вас. Така че от юли нататък най-накрая ще започнете да жънете плодовете на целия този упорит труд и борба.

Дева

Романтичният ви живот е бил доста труден, Дева. Може би е бил разочароващ или партньорът ви не се е отнасял с вас така, както заслужавате. Чувствали сте се така, сякаш независимо колко сте се старали, никога не сте получавали това, което сте заслужавали в любовния си живот.

Може би сте били заседнали в токсична кармична връзка. За щастие, нещата започват да се подобряват с края на юли и най-накрая ще можете да започнете да привличате връзките, които искате. През последните две години научихте някои трудни уроци и наистина израснахте като личност. Сега сте готови да привлечете любовта, която желаете.

Цялата статия четете в Тialoto.bg