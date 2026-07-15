Над 7000 души в МВР получават едновременно заплата и пенсия

Всеки служител в системата на МВР струва средно 3589 евро месечно на държавния бюджет, без в тази сума да се включват пенсиите. В същото време над 11 000 от заетите вече са достигнали пенсионна възраст, 7057 получават едновременно заплата и пенсия, а 4833-ма са освидетелствани с ТЕЛК. Данните представи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България инж. Васил Велев в предаването "България сутрин".

Според изчисленията за Бюджет 2026 разходите за Министерството на вътрешните работи надхвърлят 2 млн. евро, като възможност за тяхното ограничаване би било по-късното пенсиониране на служителите.

"Имаме с 1/3 повече заети в сектора, отколкото е средното в Европейския съюз, отнесено към населението на съответната страна. В същото имаме данните на Фискалния съвет - над 11 000 в пенсионна възраст са в системата на МВР при няма и 46 000 заети. Това се пада всеки четвърти. Съгласете се, че ако всеки четвърти е пенсионер, то значи нещо не е наред. България е сред страните с най-ранно пенсиониране. В повечето европейски страни възрастта за пенсиониране е по-висока. В Испания, Гърция и Румъния е 60 години, в Нидерландия е 65, а при нас е няма 54-55 години", каза Велев.

По думите му ранното пенсиониране е сред "остатъците от миналото", които продължават да натоварват бюджета.

Над 7000 души получават и пенсия, и заплата

От повече от 11 000 служители в пенсионна възраст 7057 вече са се пенсионирали, но продължават да работят в МВР и да получават възнаграждение от държавата.

"Не са само това проблемите в МВР. От тези 11 000 служители, които са в пенсионна възраст, 7 057 вече са се пенсионирали и получават едновременно пенсия и възнаграждение от държавния бюджет. Такава практика няма нито в Централна, нито в Западна Европа. И тук не трябва да ги бъркаме с пенсионерите в икономиката в частния сектор, защото те пълнят бюджета, докато пенсионерите в бюджетния сектор получават и заплата, и пенсия, и осигуровки от бюджета. Имаме пренаселена система и разходи, които ни отреждат първо място в ЕС по дял от БВП за разходи за персонал в сектор "Обществен ред и сигурност", допълни председателят на АИКБ пред Bulgaria ON AIR.

Според него проблемът не се изчерпва с броя на пенсионерите. В системата има 4833-ма служители с решения на ТЕЛК, а други 2800 не са положили изпит по физическа подготовка.

"В Закона за МВР няма ред за трудоустрояване, това е несъвместимо с професията. Не може да си с ТЕЛК и да си полицай. Имаме 2800, които не са положили изпит по физическа подготовка. Те трябва да бъдат освободени на мига. Имаме над 1/3 хора, които не са за там. От друга страна е разходът, който се прави. 93% от всичките разходи в МВР са за персонал - заплати, осигуровки, 20 заплати при пенсиониране. Такава привилегия също няма в останалите страни. Това също е остатък от миналото", настоя Велев.

3589 евро месечно за един служител

Председателят на АИКБ предупреди, че България е страната с най-бързо растящ дълг и че в бюджета са натрупани сериозни преразходи.

Средният осигурителен доход в сектор "Отбрана и сигурност" е 1860 евро, при 1100 евро за останалите работещи в страната и таван от 2100 евро.

"Очевидно имаме много преразходи. Средният осигурителен доход в системата на "Отбрана и сигурност" е 1860 евро. При средно осигурителен доход за останалите българи 1100 евро. Това е много сериозна разлика, а 2100 е таванът. Ако общите разходи за персонал, заложени в бюджета, се разделят на броя на заетите и на 12 месеца, се получава среден месечен разход от 3589 евро на човек. Толкова струва един служител в системата на МВР на месец, като пенсиите са отделно", обясни той.

Три структури, три ръководства и дублирани разходи

Велев постави въпроса и за начина, по който са организирани отделните звена в МВР. Според него системата поддържа прекалено много паралелни структури, ръководства и административен персонал.

"Униформените в пожарната са в една служба, униформените по границите са във втора, униформените в полицията - в трета. Всички тези служби имат началник, секретар, шофьори. Три служби, защо са? В системата на МВР са първоначалните технически прегледи при покупка на МПС - защо? Следващите технически прегледи са във фирми, които ги извършват. Защо първоначалният да не е също при тях, а да се поддържа такъв щаб с такива привилегии?", попита той.

По думите му възнагражденията в бюджетния сектор като цяло вече са изпреварили тези в частния, а в съдебната система и отбраната разликата значително надхвърля възможностите на икономиката.

"В някои подсектори са изпреварили с много - в съдебната система, отбраната заплатите са изпреварили значително възможностите на икономиката. Това не е справедливо, защото тези, които плащат тези заплати, получават по-малко при по-тежки условия за труд. В много страни пенсионната възраст е функция на продължителността на живота и расте с нарастването на продължителността на живота. Трябва да се отива към увеличаване на възрастта за пенсиониране, оптимизация на структурите и щата, освобождаване на хората с ТЕЛК. Тези, които са и пенсионери, и на щат в МВР, да си плащат сами осигуровките", смята Велев.

"Системата е останала в миналия век"

Председателят на АИКБ разкритикува и изоставането на МВР в цифровизацията. По думите му част от работата продължава да се извършва на хартия и дори с индиго.

"Пише се на хартия, на индиго. Системата на МВР е останала в миналия век, когато МВР беше въоръженият юмрук на пролетариата и трябваше да брани диктатурата на пролетариата. Сега сме в демокрация. Правителството трябва да спре разхищенията", категоричен беше Васил Велев.