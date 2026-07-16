ПБ се хвали за "Коалицията на желаещите": България демонстрира гръбнак

От "Прогресивна България" заявиха, че няма противоречие между изказването на премиера Румен Радев, че България няма да участва в "Коалицията на желаещите" и подписаното от външния ни министър в Киев споразумение. Според управляващата партия, позицията на страната ни не се е променила - ние можем да засилим подкрепата на Украйна, но само според възможностите си.

"България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения, няма да блокира такива, а преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично", обясни на брифинг в кулоарите на парламента председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов. "Така че не е колизия изказването на министър-председателя и на външната министърка, доколкото външната министърка е в Киев във връзка с разговори за затвърждаване и засилване на двустранното сътрудничество с Украйна в сферата на енергетиката в част от по-широкия контекст на развитието на партньорството и с Турция, необходимостта на Украйна от запълването на своите газови хранилища, които са най-големите в Европа. Това беше причината министър Петкова да бъде в Украйна", заяви Витанов.

По думите му декларации не се подписват

"Това са политически документи, а не юридически документи и нямат правноообвързващ характер. Съвсем нормално е в дипломацията тя да бъде многопластова. Вие виждате, че през последните месеци за пръв път България демонстрира гръбнак - тя не блокира общоевропейските решения, но има своя собствена позиция", подчерта Витанов. "Бяхме обвинени заради член 7 в самата декларация, който гласи, че ще има засилваща роля на "Коалицията на желаещите". Но тези, които са чели декларацията, могат да видят, че става дума за периода след подписване на мирно споразумение. Такова все още няма."

Той отново заяви, че по въпроса с военните средства, България няма възможност за подобен тип помощ.

Спорната декларация

По-рано тази седмица Радев заяви, че няма да участваме в "Коалицията на желаещите", която френският президент Еманюел Макрон създаде в помощ на Украйна. Но България все пак е подписала Киевската декларация заедно с още девет държави партньори след Петата среща на върха "Украйна - Югоизточна Европа".

Държавите, подписали декларацията, призовават и за засилване на санкциите срещу Руската федерация и нейната военна икономика.

Освен това те заявяват готовност активно да участват във възстановяването и следвоенното изграждане на Украйна, в хуманитарното разминиране, възстановяването на околната среда и подкрепата за засегнатите общности в сътрудничество с международни финансови институции, международни организации и частния сектор.

Политическите партии в опозиция в България видяха колеблива позиция в думите на Радев и действията на външната министърка. Според тях става дума за политическа шизофрения, в която премиерът казва едно, а върши друго.

Слави Василев: Българското правителство и министър Петрова за пръв път поставят България на картата на държавите, които имат глас

Мнението си по казуса изказа и депутатът от ПБ Слави Василев, според който "Петрова е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България".

Ето какво още пише той в публикация във Facebook:

Отдавна не съм писал тук, но наблюдавам как редица анализатори и наблюдатели се упражняват върху външния ни министър - как "шикалкавил" и какво двуличие имало между неговите заявки и тези на премиера.

Подобна гледна точка е погрешна и показва неразбиране на тънката материя и спецификата на външната политика.

България за пръв път има самостоятелна външна политика, поне откакто сме членове на НАТО и ЕС. Никога досега, от този период насам, нито едно правителство не е трябвало да плува самостоятелно в бурните води на международните отношения със собствени сили. Винаги сме се задоволявали да бъдем закачени за локомотива и накъдето ни заведат, натам.

Няма да ми стигне целият Facebook, за да изпиша колко погрешно е това, колко вредно е за националния ни интерес, как губим рефлексите на самостоятелна държава и как това се е наслагвало с години.

Обществото ни на практика никога не е ставало свидетел на такъв момент. България е член на ЕС и НАТО и в същото време трябва да се съобразява с две реалности – реалността на съюзниците ни, с която трябва да се съобразим, и реалността на нашата собствена призма за националния интерес. Това означава, че настоящият външен министър има изключително трудната задача за пръв път от всички външни министри след Втората световна война насам да съчетава националния интерес със съюзническите изисквания. И да държи вратите отворени. Всички врати.

Това е истинска външна политика за държава, която не е член на G7.

Другото, на което сме свикнали, се нарича роболепничество.

Българското правителство и министър Петрова за пръв път поставят България на картата на държавите, които имат глас. И този глас се чува. Навсякъде.

А колегите, които обясняват, че премиерът ще трябва да се обяснява за „грешки“ на свои кадри, не разбират какво е външна политика и колко е сложно да съчетаеш своя глас с хор, който пее друга песен, без да млъкнеш.

На всеки, който ме чете и който ме е следвал през годините - доверете ми се. Никога България не е била по-солидна по отношение на външната си политика. И това е само началото.

А що се отнася до министър Петрова - тя е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България. Доверете ми се.