Вадим Ермолаев публично обвини службите в Украйна за опита за убийството му

Украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, който е обект на санкции и беше ранен при експлозия в Монако в края на юни, отправи публични обвинения към Главното управление на разузнаването (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна. Според него службата стои зад опита за убийство срещу него и семейството му.

Ермолаев е изпратил официално изявление до властите в Монако, Франция и Украйна, както и до международни организации.

Израелското издание мигнюз съобщи, че писмото е било разпространено от юридическата кантора, която защитава интересите на бизнесмена. Автентичността на документа е потвърдена и от неговия адвокат в Монако.

В обръщението си Ермолаев заявява, че разполага с информация, според която в организацията на атентата са замесени служители на ГУР. Той предполага, че операцията може да е била осъществена с участието на офицери, свързани с настоящото или бившето ръководство на украинското военно разузнаване.

Бизнесменът подчертава, че осъзнава тежестта на обвиненията си и настоява за провеждането на независимо и прозрачно разследване. Според него, ако представители на специалните служби са злоупотребили със служебното си положение за организиране на нападение на европейска територия, това се превръща във въпрос на международната сигурност.

Ермолаев уточнява, че изявлението му не е насочено срещу Украйна или украинския народ

Той също така изразява благодарност към президента Володимир Зеленски за проявеното внимание към случая и оказаната помощ.

В допълнение, бизнесменът е поискал от властите в Монако, Франция, Украйна и международните организации да осигурят защита за него, семейството му, адвокатите и свидетелите по случая до приключване на разследването и установяване на всички замесени лица.

Вечерта на 29 юни в Монако избухна взрив, при който Вадим Ермолаев и негови роднини получиха тежки наранявания. Разследването впоследствие установи предполагаемата извършителка - украинската гражданка Анастасия Березовска, която беше обявена за международно издирване от Интерпол. По-късно тя беше открита убита в околностите на Киев.

Украинските правоохранителни органи са задържали двама заподозрени за убийството на Березовска. Разследващите проверяват и тяхната възможна съпричастност към организирането на атентата срещу Ермолаев в Монако.

Към момента няма официално потвърждение на обвиненията на бизнесмена срещу ГУР.