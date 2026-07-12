Майка крие детето си, осколки хвърчат... Как поразява авиационна бомба? (ВИДЕО)

Хора залягат на земята, майка прикрива с тялото детето си, хора в заведение бягат... Видео показва как действа авиационна бомба, която руските сили са пуснали в украинския град Суми.

На кадрите се виждат реакциите на хората, които са заучени по време на войната - важното е да не залегнеш и да не се движиш. В случая няма жертви, но нападенията в същия ден отнемат живота на петима души, който са били в епицентъра на подобна бомба.

30 са били ранени, след като руската армия е атакувала с три управляеми авиационни бомби Суми. Кметът на Суми Артьом Кобзар уточни, че сред загиналите е 13-годишно момиче, което се е намирало на спирка на градския транспорт.