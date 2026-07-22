Генералът, който прелетя с танка си през руска блокада: Кой е Михайло Драпати? ВИДЕО

Изпитаният в бой генерал Михайло Драпати бе назначен за главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, наследявайки Александър Сирски, който ръководеше армията от февруари 2024 г. След серия консултации с висши военни служители, украинският президент Володимир Зеленски номинира Драпати за поста.

Вечерта на 21 юли Александър Сирски се оттегли от поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, а Михайло Драпати зае мястото му. Преди това той беше командир на Съвместното командване на силите. През последните няколко години Драпатий се издигна в йерархията до генерал, спечелвайки широко уважение във военните и отличавайки се в множество операции. Военната му служба започва през 2014 г., когато Русия започва военната си агресия срещу Украйна в Крим и Източна Украйна, пишат от Unated24.

По време на дискусиите за назначаването на нов главнокомандващ името на Драпати се появяваше по-често от почти всеки друг кандидат.

"Той има най-голям опит след Сирски", казаха хора, запознати с обсъжданията, отбелязвайки, че на други потенциални кандидати им е липсвало неговото ниво на оперативна експертиза.

Той се радваше на подкрепа както от войници на активна служба, ветерани, така и от държавни служители. Драпати си спечели репутация с това, че говори открито не само за успехите, но и с това, че поема отговорност в трудни ситуации, без да се тревожи за публичния си имидж или политическото си положение - нещо, което никога не е търсил.

Друго голямо постижение, което в крайна сметка повлия на целия фронт, беше инициативата "Линия от дронове". Драпати лично подкрепи и публично защити проекта. Доктрината предвижда създаването на непрекъсната зона на поражение, простираща се на приблизително 10 до 15 километра зад фронтовата линия, където широкото използване на дронове прави практически невъзможно напредването на руските машини и пехота без тежки загуби.

Докато командваше както Сухопътните войски, така и Оперативно-стратегическата група "Хортица", 80% до 90% от фронтовата отбрана вече разчиташе на безпилотни системи, по думите на самия Драпати. Като командир той многократно описваше "Линията от дронове" като пример за това как навременните решения могат бързо да променят бойното поле и да демонстрират способността на военните да стимулират иновациите.

Не е генерал зад бюро - военната кариера на Михаил Драпати

Роден през 1982 г. в Каменец-Подилски, Драпати завършва Харковския институт на танковите войски през 2004 г. и започва кариерата си като лейтенант в 72-ра отделна механизирана бригада.

Когато Антитерористичната операция (АТО) започва през 2014 г., Драпати - тогава майор - командва 2-ри механизиран батальон на бригадата. Боевете за Мариупол го правят символ на съпротивата на Украйна през ранните години на войната в Донбас. Видео от 9 май го превръща в звезда - тогава той с танка си пробива проруска барикада в Мариупол и повежда своята част в града като част от операция за освобождаване на заложници, държани в полицейското управление на Мариупол.

The new Commander of the Armed Forces of Ukraine is a serious guy. Here's the unit he was commanding on May 9, 2014. Mariupol as Russians tried and failed to take the city, and HATES the Russians. Major Mykhailo Drapatyi of Ukraine's 72nd Mechanized Brigade, in one of the… pic.twitter.com/17oIjG8nlq — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 21, 2026

През август 2016 г. той поема командването на 58-ма отделна моторизирана пехотна бригада. Още преди пълномащабното нахлуване на Русия, Драпати се издига от командир на батальон до командир на бригада - не от щаба, а докато е служи на фронтовата линия.

Когато Русия започва пълномащабното си нахлуване, Драпати вече е служил на висша командна позиция. На 17 март 2022 г. той е назначен за командир на Южната група войски, която по-късно е реорганизирана в Каховска оперативна група.

Под негово командване украинските сили спират руското настъпление към Кривой Рог през най-критичните ранни седмици на войната, преди да започнат контраофанзива, която изтласква фронтовата линия напред с 6 до 23 километра и освобождава десетки селища в Херсонска и Днепропетровска област. Това е един от определящите повратни моменти на 2022 г. Драпати остава командващ Херсонската групировка до 2024 г., което означава, че операцията, която в крайна сметка освобождава западния бряг на Херсонска област, е планирана и изпълнена под неговия щаб.

През май 2024 г., след като Русия откри нов фронт с настъплението си в Харковския регион, Драпати беше назначен за командир на Харковската оперативно-тактическа група. Мисията му беше ясна: да попречи на Русия да разшири пробива си в нещо по-голямо от ограничена трансгранична операция. Украинските войски под негово командване ограничиха руските сили в две малки буферни зони по границата, предотвратявайки им да се приближат до самия Харков или да напреднат по-дълбоко в региона.

Как Михаил Драпатий реформира Сухопътните войски на Украйна

На 29 ноември 2024 г. Драпати стана командир на Сухопътните войски на Украйна - най-големият клон на въоръжените сили. Според собствените му думи, той наследи "атмосфера на страх, липса на инициатива, съпротива срещу обратна връзка и безразличие към проблемите, пред които е изправен личният състав".

В отговор Драпати смени приблизително половината от висшето си ръководство.

Екипът на IP стартира реформи в системата за набиране на персонал, насочени към борба с корупцията, актуализира методите за обучение, за да отразяват по-добре реалностите на бойното поле, и започна да интегрира съвременни технологии директно във военното обучение. Целта беше системно преразглеждане на системата за персонал, която в продължение на десетилетия е била изграждана върху лични връзки, а не върху представяне.

На 26 януари 2025 г. отговорностите на Драпати се разшириха още повече, когато той беше назначен и за командир на Оперативно-стратегическата група "Хортица" - най-голямата оперативна групировка в украинските въоръжени сили, отговорна за целия източен фронт, от Велика Новосилка в Донецка област до Харков. Президентът Зеленски обясни, че решението е имало за цел да укрепи командната структура по най-интензивните сектори на войната.

През юни 2025 г. Драпати беше назначен за командир на Обединените сили на Украйна.

Предизвикателства пред новия главнокомандващ на Украйна

Президентът Зеленски ясно заяви какво очаква от новия главнокомандващ: подготовка за очакваната есенна офанзивна кампания на Русия и възможността Кремъл да мобилизира огромна допълнителна човешка сила. Украинската армия трябва да е готова да спре всяка нова руска офанзива и да запази вече постигнатите постижения.

В същото време остават необходими значителни реформи във въоръжените сили, наред с усилията за укрепване на армията като цяло, включително чрез по-широко внедряване на нови технологии.

"Всички споделяме една и съща цел: победа над врага и постигане на условия на бойното поле - и чрез натиск върху Русия - които ще принудят Русия да сключи мир", каза Зеленски.

Първите думи на Драпати като главнокомандващ

В публикация във Facebook генерал-майор Михайло Драпати заяви, че ще изпълнява задълженията си с отговорност и уважение към хората, които защитават страната.

"Благодаря на президента на Украйна за оказаното доверие, на министъра на отбраната за подкрепата и на Силите за отбрана за този нов етап от службата ми", заяви Драпати.

По думите на генерал-майора да служи на Украйна винаги е било чест за него, а по време на война за независимост това означава да носиш "пълна отговорност". Той изказа благодарност и на предшественика си Александър Сирски за последователните му усилия за укрепването на въоръжените сили на Украйна.

"Ще работя отговорно, съсредоточено и с уважение към хората, които днес защитават нашата държава. Слава на нацията. Смърт на враговете", написа Драпати.