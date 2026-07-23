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Русия не е оптимист за мир с Украйна след срещата между Лавров и Рубио

Песков отказа да коментира евентуална руска подкрепа за Иран

23.07.2026 | 17:30 ч. 9
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Кремъл заяви, че Русия не е обнадеждена, че скоро може да бъде сключено мирно споразумение за Украйна. 
Коментарът бе направен след срещата на руския министър на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Манила, предаде Ройтерс.

Рубио и Лавров обсъдиха обстановката в Украйна в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН). 
Държавният секретар на САЩ изтъкна, че Вашингтон е готов да изиграе "конструктивна роля" за уреждането на руско-украинския конфликт.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрази надежда за възможно посещение на специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и допълни, че Русия ще продължи да поддържа контакти с Вашингтон.

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Американските усилия за сключване на мирно споразумение между Москва и Киев заради войната в Иран, която отмести фокуса, припомня Ройтерс.

Песков отказа да коментира информация на Ройтерс, според която американските разузнавателни служби разследват евентуална руска подкрепа за Иран при атаките му срещу съоръжения на ЦРУ в страните от Персийския залив.

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На този етап американските служби не са стигнали до категорично заключение, че Москва е замесена в иранските атаки срещу обектите, но според източници на Ройтерс това, което ги кара да разглеждат сериозно тази версия, са прецизността и ефективността на ударите на Техеран, както и цялостната техническа помощ, която Русия предоставя на Ислямската република.

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