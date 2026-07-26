Пожарите във Франция продължават, Гърция изпраща помощ в Испания

Френските власти издадоха заповеди за евакуация на три предградия на град Бордо в Югозападна Франция, докато горските пожари продължават да опустошават Южна Европа.

Жителите на Льо Аян (Le Haillan), Езин (Eysines) и Мериняк (Mérignac) са инструктирани незабавно да напуснат района по предварително определени маршрути за евакуация, съобщава Euronews.

Горски пожар с безпрецедентен мащаб в историята на страната е изпепелил около 32 700 хектара в департамента Жиронд през тази седмица, като оттам са евакуирани 167 000 души.

Огънят е възникнал във вторник в градчето Сомос (Saumos), след което се е насочил към районите на Льо Порж (Le Porge) и Леж-Кап-Фере (Lège Cap-Ferret). Впоследствие той се е разпространил на изток към агломерацията на Бордо, където се вижда дим от пожарите, бушуващи в района на басейна Аркашон (Arcachon Basin).

В Бордо е отворен изложбеният център Parc des Expositions за настаняване на евакуираните хора.

В съобщение от следобеда на събота местните власти посочиха, че понижаващите се температури и повишената влажност са намалили интензивността на пожара, което позволява на пожарникарските екипи да овладеят ситуацията.

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Двама пожарникари загинаха, докато се бореха с пламъците в Мериняк във вторник. Френският президент Еманюел Макрон отдаде почит на загиналите в публикация в социалните мрежи.

Помощ за Испания

С огнената стихия се бори и Испания, а два самолета Canadair CL-415 са изпратени от Гърция, за да усилията на иберийците за овладяване на големите горски пожари, съобщава АНА-МПА.

Според Министерството на климатичната криза и гражданската защита двата самолета CL-415 са излетели от Солун вчера. Заради лошите атмосферни условия обаче те са направили междинно кацане в Актио, тъй като директен полет до Испания не е бил възможен.

Днес самолетите са тръгнали от Актио и са кацнали в Сардиния, Италия, за презареждане с гориво. По-късно следобед те са отлетели за Испания, за да допринесат към европейските усилия за борба с горските пожари, посочва министерството.

Изпращането им показва солидарността на Гърция със страните, засегнати от природни бедствия, отбелязва институцията.

Мисията по оказване на въздушна помощ се провежда в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС след искане от страна на испанските власти.