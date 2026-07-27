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Израел ще позволи многонационални сили в Ивицата Газа

Това бе предложено от американския президент Доналд Тръмп

27.07.2026 | 08:00 ч. 5
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Израел ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в Ивицата Газа, съгласно предложения от американския президент Доналд Тръмп план за примирие в анклава. Това е съобщил израелски представител, цитиран от "Ройтерс", ден, преди премиерът Бенямин Нетаняху да отпътува за Вашингтон.

Кабинетът по сигурност на Нетаняху вчера е одобрил правната рамка, която ще позволи на силите да се разположат в Газа. Израелският представител е уточниява, че мисията, наречена Международни стабилизационни сили, ще включва 200 членове от "приятелски страни като Уганда и Мароко", които ще бъдат разположени в райони, не под израелски контрол, предаде БТА.

Одобрението на Израел за влизане в Газа ще е необходимо за всеки контингент. Все още не е известно кога силите ще бъдат разположени. Голяма част от Ивицата Газа остава в руини, две години след пълномащабната война, започнала след атаките на "Хамас" в Израел на 7 октомври 2023 г., допълва "Ройтерс". 

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