Трима космонавти се върнаха на Земята

Американски астронавт и двама руски космонавти се завърнаха на Земята след 8-месечна мисия на Международната космическа станция (МКС), предаде Асошиейтед прес.

Корабът им „Союз МС-28” сe приземи по план в степите на Казахстан. С него се прибраха астронавтът от НАСА Крис Уилямс и руските му колеги Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев.

Престоят им в космоса, който продължи 241 дни, беше първата мисия за Уилямс и Микаев и втората за Куд-Сверчков.

С хеликоптер екипажът е превозен до град Караганда, откъдето Уилямс ще се качи на самолет, за да се върне в Космическия център „Джонсън“ на НАСА в Хюстън, а Куд-Сверчков и Микаев ще отлетят към своята тренировъчна база в „Звездния град“, в покрайнините на Москва, отбелязва Асошиейтед прес.

Някога конкуренти в космическата надпревара по време на Студената война, Русия и САЩ си сътрудничат за МКС и други проекти, отбелязва Асошиейтед прес. Тези отношения бяха помрачени от напрежение, след като Русия изпрати войски в Украйна през 2022 г., но Вашингтон и Москва продължиха да работят заедно, като американски и руски екипажи летят до МКС с кораби на всяка от двете страни, припомня осведомителната агенция, предаде БТА.

На 14 юли екипажът, състоящ се от астронавта на НАСА Анил Менън и космонавтите на „Роскосмос“ Пьотр Дубров и Анна Кикина, пристигна на МКС за осеммесечна мисия. Корабът им бе изстрелян от наетия от Русия космодрум „Байконур“ в Казахстан.

Ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман присъства на изстрелването – първото посещение на шеф на НАСА в Байконур от осем години насам, припомня Асошейтед прес.

На борда на МКС тримата се присъединиха към астронавтите на НАСА Джесика Меир и Джак Хатауей, астронавтката на Европейската космическа агенция Софи Адено и космонавта на „Роскосмос“ Андрей Федяев.